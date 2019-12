Alex Popa a anunțat ce surpriză pregătește, după experiența de la Chefi la cuțite! „A început deja să prindă contur”

„Lasă cofetăria, uită de ea! Apucă-te de bucătărie și, dacă muncești, în zece ani ajungi în primii zece din România”

Cum a fost pentru tine finala? Ai avut mai multe emoții ca în mod normal?

Finala a fost o probă aparte, a fost o ultimă șansă de a găti alături de colegii si prietenii mei. În acel moment nu mai există echipe, nu mai există verde, mov sau albastru, nu mai există rivalități. Suntem doar o mână de oameni care fac ceea ce le place pentru ultima oară în bucătăria Chefi la cutite. Emoții mai multe nu pot să zic că am avut pentru că miza mea nu a fost niciodată premiul. Așa cum am mai zis, am gătit mereu din suflet. De aceea mă și bucuram mai mult când câștigam battle-uri în echipă, decât la dueluri. Finala pentru mine a fost mai degrabă un cumul de sentimente. Am fost fericit, am fost trist, am râs, m-am simțit susținut și m-am și distrat.

Cei trei finaliști din sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite