După ce a câștigat finala Chefi la cuțite, Alexandru Comerzan a făcut dezvăluiri neașteptate despre Scărlătescu! Ce a mărturisit concurentul

Pur şi simplu nu pot descrie în cuvinte acel moment. Dupã toate câte am pãtimit în show, mai ales în primele battle-uri, când îl vedeam pe chef Scãrlãtescu scos din nou în faţã şi pierzând cu fiecare ediţie câte un nou concurent, când mi-am auzit numele în finalã, l-am simţit rãzbunat. Mi-am dorit mult să câștigăm acest sezon.

Alexandru Comerzan, câștigătorul emisiunii Chefi la cuțite, sezon 7

Cum ți-ai făcut strategia în momentul în care ai ales colegii care ți-au fost alături la gătit în finală?

Deşi sunt un om foarte calculat din fire, în finalã am renunţat la strategii şi am mers mult pe feeling. Tocmai de aceea am ales oamenii despre care am simţit cã mã pot ajuta cu adevãrat.

Ai avut alături în finală un alt cuțit de aur, Alex Popa, și un ambițios, Bobby, care a reușit ca după trei încercări eșuate să ajungă până în cel mai important moment al competiției- lupta finală. Ai simțit că ai vreun avantaj împotriva lor?

Nu simt că în finală am avut vreun avantaj, dar am făcut tot cu putință pentru a pune pe masa juraților cele mai bune preparate.

Totul a depins de gustul lor, iar asta am văzut și de-a lungul competiției. În sezonul 7, parcursul echipei mov nu a fost unul ușor. Ne-am străduit mereu să avem farfurii bune, dar nu am câștigat de fiecare dată.

Cei trei finaliști din sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite

Alex Popa, cuțitul de aur al echipei verzi, este un bucătar foarte bun și a demonstrat asta în probele individuale. El și Andrei Flueraru au obținut cele mai multe puncte și au demonstrat că sunt extrem de valoroși. Eu m-am gândit că voi lupta contra lor în finală. Tocmai din acest motiv, prezența lui Bobby în finală a fost o surpriză, însă mă bucur enorm pentru el.

Ai legat prietenii în acest concurs?

Când stai zi de zi, de dimineaţa pânã seara alãturi de nişte oameni, n-ai cum sã nu legi prietenii, sã nu te apropii de nişte oameni. Ba chiar cu unii am rãmas într-atât de prieten, încât dupã finalã am organizat un eveniment împreunã şi aici mã refer la celelalte două cuțite de aur din acest sezon – Ernesto Dosman și Alexandru Popa. Foarte bun prieten mi-a rãmas şi Daniel Andrieş, camaradul meu din echipa mov, este un om extraordinar!

Cum a fost să lucrezi alături de chef Cătălin Scărlătescu?

Nu e uşor sã te adaptezi la stilul altui om, mai ales când este destul de diferit de al tãu, dar îl apreciez mult pe Chef Scãrlãtescu, aşa cã am ieşit la joc. Deşi mie îmi place sã lucrez în tihnã, presiunea din platoul Chefi la cuţite nu îţi lasã vreme pentru aşa ceva. Cert e cã am avut ce învãţa de la chefi, iar chef Cãtãlin este un om de toatã isprava.

Ce a însemnat experiența Chefi la cuțite pentru tine? Ce ai învățat?

Emisiunea mi-a demonstrat cã în viatã e bine sã fii puţin mai precaut, dacã este sã vorbim la modul general. Iar în plan personal, dupã emisiune am realizat cã am mai multã încredere în mine, iar asta este cu adevãrat un mare câştig.