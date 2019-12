Bobby Săvoiu, dezvăluirea momentului despre finala Chefi la cuțite! „S-a întâmplat când Gina voia să anunțe câștigătorul”

Mi-am ales echipa mai mult sau mai puțin pe moment, însă deja mă gândisem dinainte la câțiva concurenți pe care trebuia neapărat să-i am alături de mine. Am vrut desigur să-i am pe cei mai buni lângă mine, dar sunt sigur că la fel s-au gândit și ceilalți doi finaliști, așa că a fost mai mult sau mai puțin o alegere de moment și de cine apucă primul.

Cum ai conceput meniul? A fost o muncă de echipă, sau mai mult viziunea ta?

Meniul fost viziunea mea proprie. Am plecat cu un plan de la bun început, dar bineînțeles, fiind într-o echipă, am ascultat și părerile coechipierilor și am adaptat ușor unele preparate.

Ce preparat din finală poți să spui că a fost ”semnătura ta culinară” și de ce?

Pot spune cu mândrie că maincourse-ul cu red mullet a fost mai mult sau mai puțin semnătură mea culinară. Pentru mine, semnătură mea culinară este gustul fin și materia prima care necesită delicatețe și o atenție sporită, iar erorile de câteva secunde în ceea ce constă timpul de gătire pot fi catastrofale.

Ce ai simțit în momentul în care Gina Pistol urma să anunțe câștigătorul? Ce ți-a trecut prin minte?

În momentul când așteptam că Gina să strige câștigătorul, încercam să fiu optimist și să mă gândesc la o eventuală posibilitate de a câștiga.

Totuși, știind că desertul meu mi-a cam dat de furcă și celalți doi finaliști au excelat în asta, știam că șansele mele sunt scăzute. Oricum, nu mă așteptăm să ajung până aici, de aceea, de fiecare dată când mergeam mai departe în competiție reacțiile mele erau pe măsură.

Bobby, de-a lungul a 3 sezoane Chefi la cuțite ai încercat să ajungi în echipele chefilor. În sezonul 7, ai ajuns până în finală. Ce înseamnă asta pentru tine?

După cum am spus și mai devreme, faptul că am ajuns în echipe, dar mai ales în finală, a fost pentru mine apogeul meu că și bucătar. M-am chinuit, într-adevăr, destul…vreo 3 sezoane, dar în final a meritat.

Care a fost relația ta cu chef Sorin Bontea, coordonatorul echipei verzi. Ce ai învățat de la el?

Cred că în primul și în primul rând, chef Sorin Bontea m-a ajutat să devin mai echilibrat. Mi-a fost într-adevăr un mentor în adevăratul sens al cuvântului de-alungul întregii competiții, și am simțit că față de mine, într-un mod mai special, a avut sentimente mai aparte. S-a bucurat împreună cu mine de fiecare dată când treceam de vreun battle, a plâns alături de mine când am dat-o-n bară și era să fiu trimis acasă…

Chef Bontea a fost că un al doilea tată pentru mine, și de multe ori mi se adresa că și ‘’copilul meu’’. Cea mai mare bucurie pe lângă faptul că am ajuns atât de departe în concurs, este faptul că am ajuns să îmi petrec timpul cu unul din cei mai mari maeștrii culinari ai timpului nostru și că am făcut parte din echipa lui.

Cum te-ai decis să participi și sezonul acesta?

După ultimul eșec din cea de-a două participare a mea la Chefi în care nu am intrat în echipe, am devenit și mai ambițios, m-am supărat pe mine și mi-am zis: așa ceva nu este posibil, și nu mă voi da bătut până nu voi reuși să fac parte din vreo echipă. Și așa am făcut, nu m-am lăsat, și am reușit.

Ce înseamnă bucătăria pentru tine?

Bucătăria pentru mine înseamnă aproape totul. Adică, am început să fac asta din pasiune și mi-am dedicat mulți ani pentru asta. Am vrut întotdeauna să fiu cel mai bun, cu speranța că într-o zi cineva să vadă potențialul din mine.

Atunci când am început să gătesc, am făcut-o pentru că l-am văzut pe Jamie Oliver gătind la televizor. Atunci mi-am spus că voi face tot ce îmi stă în putință să devin bucătar, dar nu numai, ci un bucătar la televizor, cu propria mea emisiune culinară.

Ce planuri de viitor ai?