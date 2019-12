Un sezon de poveste și o victorie colosală pentru Chef Cătălin Scărlătescu! Ce s-a întâmplat în finala emisiunii Chefi la cuțite! „Ești în Calea Lactee a bucătarilor”

Am aflat care sunt cei trei finaliști ai sezonului 7 Chefi la cuțite, dar înainte de-a merge mai departe și de-a da startul unei noi bătălii culinare, Gina Pistol a pregătit celor trei Chefi o surpriză de proporții.

CELE MAI FRUMOASE MOMENTE DIN SEZONUL 7

Ne-am amintit de cei mai „delicioși” concurenți din perioada jurizărilor pe nevăzute. Ne-am amintit de britanicul excentric cu pălărie uriașă, de doamna care a venit cu ieduța în platou și chiar de incredibilul moment în care și-a făcut apariția Pipino de România!

Nu am uitat nici de Priscilla din Mikonos, care a venit să-l cucerească pe Scărlătescu și chiar să-l ceară în căsătorie, fiindcă „a venit timpul!

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu

Sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite a fost cel mai lung dintre toate, dar și cel mai palpitant! Am râs, am plâns, am glumit și ne-am făcut chiar și farse delicioase!

După ce ne-am delectat puțin cu momente de excepție de până acum, iată că a venit și cel mai tensionat moment al serii, din finala emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 7!

De data aceasta, cei trei finaliști se întorc în bucătărie și se pregătesc pentru ultima confruntare culinară, dar și cea mai importantă, căci de rezultatul acestei probe depinde deznodământul!

Alexandru Comerzan, Bobby Săvoiu și Alex Popa se pregătesc, își ascuțit cuțitele și așteaptă cu sufletul la gură sarcinile venite din partea frumoasei Gina Pistol!

„Acești trei finaliști sunt acei concurenți care în semifinale au gătit cel mai bine”, a mărturisit Chef Cătălin Scărlătescu.

Surpriza mare a fost uriașă atunci când în bucătărie au revenit toți concurenții emisiunii Chefi la cuțite din sezonul 7, cu forțe proaspete și cu dorința de-a ajuta cei trei finaliști!

Concurenți din sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite

FINALIȘTII, DECIZIE IMPORTANTĂ ÎNAINTE DE PROBA DIN FINALĂ

Alex Popa, Bobby Săvoiu și Alexandru Comerzan își aleg echipele alături de care vor să lupte. Fiecare a analizat și a ales cum a considerat mai bine: un coleg rapid, un coleg care rezistă la emoții sau un coleg care urmărește ordinele? Doar cinci concurenți vor intra în cele trei echipe!

După ce și-au ales echipele alături de care vor găti, cei trei finaliști din sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite au aflat care este proba pe care o vor da și care le va decide soarta!

Chiar dacă au ales așa cum s-au priceput mai bine, bazându-se pe calitățile fiecărui bucătar, cei trei au început să resimtă emoții uriașe, aflând că verdictul va fi dat de 11 dintre cei mai buni Chefi din România!

Juriul din sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite

Sarcina lor este să pregătească un starter, un main course și un desert. Atenția la detalii este esențială atunci când miza este atât de mare și te gândești, în orice secundă, la cât de pretențios este juriul ce va acorda notele!

De data aceasta, concurenții au la dispoziție mai mult timp pentru a găti, dar condiția este ca starterul să fie servit după 60 de minute, urmat apoi, la distanță de o oră, de main course! Așadar, chiar dacă timpul de gătit este generos, presiunea este mare fiindcă felurile gătite trebuie servite într-un anumit moment.

Au fiert oale, s-au dat indicații și s-au ales cele mai bune ingrediente, totul pentru a impresiona juriul!

JURIUL A DEGUSTAT PREPARATELE DIN FINALA SEZONULUI 7 CHEFI LA CUȚITE

Timpul parcă a zburat în proba din finala emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 7, și concurenții au fost nevoiți să prezinte deja juriului aperitivul pregătit!

Aperitvele pregătite în finală

Texturi de sfeclă și mousse de brânză de capră, homar cu piure de mazăre și scoici Saint Jacques cu piure de fenicul, asta au pregătit cei trei finaliști la starter.

Unsprezece dintre cei mai buni Chefi din România au degustat și au analizat atent preparatele prezentate, pentru a acorda note pe merit.

Nu a fost o sarcină ușoară, iar emoțiile au continuat în bucătărie, acolo unde cei trei finaliști au continuat să gătească felul principal și desertul! Orice preparat poate face diferența la nota finală, cea care decide cine iese câștigător al sezonului 7 al emisiunii Chefi la cuțite.

După ce au pregătit și au servit starterul, cei trei finaliști și echipele pe care și le-au ales continuă lupta din bucătărie, pentru a pregăti felul principal și desertul!

Alexandru Comerzan, luptând pentru victorie

Emoțiile ating însă cote maxime și Alexandru Comerzan, concurentul lui Chef Cătălin Scărlătescu, are un moment în care pare că cedează psihic și se blochează, anunțându-și colegii că „nu poate face asta”. Emoțiile au fost mari, s-a panicat, s-a pierdut și parcă și-a pierdut complet concentrarea.

Alexandru Comerzan s-a enervat și a răbufnit, dar Chef Cătălin Scărlătescu a fost acolo să-l calmeze și să-l facă să meargă mai departe!

„Nu pot, nu pot s-o fac cum vreau eu”, a țipat Alexandru, dar apoi și-a adunat forțele și a continuat lupta pentru marele premiu!

Black cod cu sos mido-mirin, file de red bullet cu spumă și piure de pătrunjel și vrăbioară cu chipsuri de cartofi, sos de mere și tentă de cafea, asta au gătit concurenții la main course. Și nici deserturile nu au fost mai prejos!

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu

Proba din finala sezonului 7 al emisiunii Chefi la cuțite a ajuns la final și juriul, format din 11 din cei mai buni bucătari din România, a decis cine este câștigător!

Bobby Săvoiu, Alex Popa și Alexandru Comerzan au fost cei trei finaliști ai acestui sezon Chefi la cuțite și, alături de echipele pe care și le-au ales, ei au pregătit un starter, un main course și un desert de excepție, cu scopul de-a impresiona juriul și de-a obține note cât mai mari!

Cel mai bun dintre cei buni primește premiul de 30.000 de euro și o farfurie de aur! A fost un sezon de poveste, presărat cu povești incredibile de viață, rețete delicioase și momente emoționante, greu de uitat.

Cătălin Scărlătescu și Alexandru Comerzan

Bobby Săvoiu, Alex Popa și Alexandru Comerzan au fost cei trei finaliști ai acestui sezon Chefi la cuțite și, alături de echipele pe care și le-au ales, ei au pregătit un starter, un main course și un desert de excepție, cu scopul de-a impresiona juriul și de-a obține note cât mai mari!

CINE A CÂȘTIGAT SEZONUL 7 AL EMISIUNII CHEFI LA CUȚITE

Cel mai bun dintre cei buni primește premiul de 30.000 de euro și o farfurie de aur! A fost un sezon de poveste, presărat cu povești incredibile de viață, rețete delicioase și momente emoționante, greu de uitat.

„Ești senzațional, copile. Meriți pe deplin să te afli aici”, l-a lăudat Chef Scărlătescu pe cel căruia i-a dat, încă din etapa de degustări pe nevăzute, cuțitul de aur!

Bobby a fost și el lăudat pentru evoluția spectaculoasă, iar Alex Popa a auzit de la Chef Florin Dumitrescu cel mai neașteptat lucru:

„Lasă cofetăria, uită de ea! Apucă-te de bucătărie și, dacă muncești, în zece ani ajungi în primii zece din România”

Pentru ultima oară din acest sezon, banda a început să meargă și a venit verdictul!

„Este cel mai stresant și cel mai măreț moment” (Chef Cătălin Scărlătescu)

Iar surpriza a fost uriașă: Alexandru Comerzan este câștigătorul sezonului 7 al emisiunii Chefi la cuțite! A luptat cu toate forțele, a dat dovadă de ambiție, de mult talent culinar și de imaginație, iar toate aceste lucruri i-au adus o victorie pe cinste!