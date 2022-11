Cine e Adrian Stroe, finalist la Chefi la cuțite 2022. Chef Cătălin Scărlătescu l-a susținut: „Are un parcurs constant superb!”

În semifinala de pe 30 noiembrie 2022, telespectatorii au aflat cine sunt cei trei finaliști ai sezonului 10 Chefi la cuțite. Florica Boboi, Raluca Todea și Adrian Stroe au fost anunțați de Gina Pistol că vor merge direct în Marea Finală a show-ului culinar.

Primul finalist al serii a fost Adrian Stroe. Concurentul s-a bucurat extrem de mult la aflarea veștii că parcursul său în competiție nu se termină aici. Mai mult decât atât, acesta a fost susținut de chef Cătălin Scărlătescu.

Citește și: Ce a recunoscut Cătălin Scărlătescu, după ce i-a dat lui Adrian Stroe cuțitul de aur! Fanii au reacționat imediat

„Adi a venit din poziția de cuțit de aur, a făcut tot timpul farfurii frumoase și nu a ieșit din note maxime. Are un parcurs constant superb! Eu sunt sigur că Bontea și Dumitrescu țin foarte mult la el pentru că a fost unul dintre puținii concurenți care au livrat”, a mărturisit juratul despre finalist.

Cine e Adrian Stroe, finalistul sezonului 10 Chefi la cuțite

Adrian Stroe i-a impresionat pe chefi cu talentul său în gastronomie încă din etapa preselecțiilor. De altfel, concurentul l-a convins pe chef Cătălin Scărlătescu că locul lui este competiția sezonului 10 Chefi la cuțite, motiv pentru care a primit cuțitul de aur ce l-a dus direct în echipe.

Puțin știu că finalistul Chefi la cuțite 2022 are 34 de ani, este din Râmnicu Vâlcea și lucrează ca chef bucătar la un restaurant local.

Citește și: Chefi la cuțite, 1 noiembrie 2022. Adrian Stroe a apelat la un gest neașteptat în bucătărie. Ce a spus că are de gând să facă

„Am început să lucrez în bucătărie la frageda vârstă de 18 ani. Am început de la un post de jos. În Italia am plecat ca să învăț să fac paste. Acolo am stat 4 ani, doar că nu puteam să mă plafonez, nu suportam asta. Dacă ceva mi se părea mai wow, plecam. Am primit o ofertă în Germania. Mi s-a părut greu la început pentru că în mare parte se vorbea germană, doar patronul era italian. Am avut noroc că, după o perioadă, mi s-a dat mână liberă și mi-am format eu echipa. Mi-am adus din Vâlcea echipa mea, bucătari, ajutori, tot.

Citește și: Cine este Florica Boboi, finalistă la Chefi la cuțite 2022. Sorin Bontea a fost uimit: „Ca să vezi cum e soarta”

Bucătăria, pentru mine, pot să spun la ora actuală că este aproape tot, după copii. Mă liniștește. Am momente când gătesc noaptea, anunț, mi se deschide iar bucătăria și stau singur până la 4-5 dimineața unde încerc noi preparate sau încerc să le îmbunătățesc pe cele pe care deja le avem la restaurantul unde lucrez. Nu m-aș vedea să fac altceva”, a mărturisit el la începutul competiției.

Mai mult decât atât, acesta are o poveste de viață neașteptată. Adrian Stroe are doi copii pe care îi crește alături de familia lui și de bonă.

Citește și: Cine e Raluca Todea, finalistă la Chefi la cuțite 2022. Chef Florin Dumitrescu a spus că este mândru de ea: „Nu m-am așteptat!”

„Mama copiilor a făcut multe împrumuturi, sute de milioane, pe care nu le mai dădea înapoi. Eu eram la serviciu, nu știam nimic. Nu am știut niciodată ce a făcut cu banii și ăsta a fost și motivul divorțului. Nu puteam să muncesc la infinit să acopăr niște datorii. Am preferat să îi iau și suntem bine acum. Îi las cu bona și eu mă duc la serviciu, apoi mă duc și îi iau”, a mai povestit finalistul sezonului 10 Chefi la cuțite.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au avut parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.

Bătălia continuă! Nu rata Marea Finală a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, difuzată pe 1 Decembrie, de la ora 20:30, la Antena 1!