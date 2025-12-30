Antena Căutare
Cum i-au ieșit farfuriile cu mâncare tradițională lui chef Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite. Ce a gătit românește

Proba dedicată bucătăriei românești de la Chefi la cuțite l-a pus pe chef Richard Abou Zaki în postura de a demonstra că respectul pentru tradiție poate merge mână în mână cu rafinamentul.

Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 13:00

Juratul a ales să se întoarcă la gusturile autentice, punând în centrul farfuriei pâinea și preparatele simple, dar pline de savoare.

„Am respectat tema 100%. Pâinea are un rol primar, chiar am făcut mâncare tradițională”, a spus chef Richard Abou Zaki, explicând conceptul din spatele farfuriei sale. Preparatul a inclus o chiftea cu sos de ardei, reinterpretată într-o manieră modernă, dar cu rădăcini clare în bucătăria românească.

Degustarea a adus, ca de obicei, opinii diferite din partea colegilor săi. Chef Alexandru Sautner a fost direct: „Ăsta e sărat de mori”, semn că intensitatea gustului a fost peste așteptările lui. În schimb, chef Orlando Zaharia a privit partea plină a paharului: „Era puțin sărat, dar mie mi-a plăcut. O chiftea cu sos de ardei, nu ai ce să comentezi”, apreciind gustul și ideea din spatele preparatului.

Chiar dacă nivelul de sare a stârnit discuții, farfuria lui Richard Abou Zaki a reușit să transmită esența mâncării românești: simplitate, consistență și gusturi care amintesc de mesele de acasă. Pâinea, element de bază în cultura culinară tradițională, a avut un rol central, completând perfect chifteaua și sosul aromat.

Experiența a fost întregită de vinul Aerosoli, un vin lejer, sprinten și fizzy, cu multă personalitate, care a făcut pereche perfectă cu preparatele serii. Poziționat în segmentul upper mainstream și prezent atât în retail, cât și în HORECA, Aerosoli vine cu o abordare atipică pe piața vinurilor, confruntând clișeele categoriei.

Susținut de originea sa de la mare și de un nume cu rezonanță, Aerosoli are un spirit liber, care celebrează viața trăită fără conformitate. Vinul propune un balans între rafinament – în stil de viață, experiențe, mâncare, muzică sau fashion – și libertatea de a trăi autentic, după propriile reguli.

Cu note de prospețime și libertate, Aerosoli se potrivește atât momentelor spontane, dimineților pe plajă sau excursiilor cu rucsacul pregătit, cât și serilor petrecute alături de oameni dragi.

În atmosfera plină de emoție de la Chefi la cuțite, vinul a completat perfect farfuriile cu mâncare tradițională, aducând un plus de prospețime unei seri în care gustul românesc a fost în prim-plan.

