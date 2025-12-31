O nouă probă spectaculoasă i-a pus la încercare pe concurenții și jurații de la Chefi la cuțite, care au avut de realizat farfurii inspirate din animații celebre și povești ale copilăriei.

În acest context plin de creativitate, Chef Orlando Zaharia a primit tema „Shrek”, celebrul căpcăun verde din lumea basmelor moderne, și a încercat să transpună în farfurie atmosfera de basm a mlaștinii în care trăiește personajul.

Cum a arătat farfuria de la Chefi la cuțite, inspirată din animația Shrek. Ce au zis despre acest preparat chefii

Preparatul realizat de Chef Orlando a fost o adevărată explozie vizuală: o farfurie „aglomerată”, cu multe elemente și sosuri, menite să sugereze universul neconvențional al lui Shrek. Un crevete „care se bălăcea” în sos a atras imediat atenția juraților. „Pe Shrek nu l-am văzut. Poate crevetele care se bălăcea”, a comentat cu umor chef Ștefan Popescu, subliniind că legătura cu animația nu a fost chiar evidentă.

Nici ceilalți chefi nu au fost mai indulgenți. Chef Richard Abou Zaki a remarcat că „acolo era un pic prea mult sos, din punctul meu de vedere”, iar chef Alexandru Sautner a punctat direct: „Era o farfurie prea aglomerată”. Cu toate acestea, Richard Abou Zaki a apreciat ideea din spatele preparatului: „Mlaștina lui Orlando mi-a plăcut”, recunoscând că interpretarea temei a avut personalitate.

În ciuda opiniilor împărțite despre aspect și execuție, farfuriile serii au făcut pereche perfectă cu vinul Aerosoli, un vin lejer, sprinten și plin de personalitate. Poziționat în segmentul upper mainstream și prezent atât în retail, cât și în HORECA, Aerosoli vine cu o abordare atipică pe piața vinurilor. Susținut de originea sa de la mare și de un nume cu rezonanță, brandul își propune să confrunte clișeele și să celebreze viața trăită fără conformitate.

În atmosfera creativă de la Chefi la cuțite, vinul a completat perfect experiența, amintind că, dincolo de competiție și jurizare, viața – ca și bucătăria – e cu adevărat spectaculoasă atunci când e trăită cu libertate.