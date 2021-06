Cum arată Nicoleta Popa de la Chefi la cuțite în costum de baie. Concurenta lui Scărlătescu se mândrește cu forme voluptoase

Nicoleta Pop, concurenta de la Chefi la cuțite care a fost aleasă de Cătălin Scărlătescu să facă parte din echipa mov a sezonului 9, se mândrește cu un corp de invidiat. Concurenta este activă pe rețelele sociale și postează fel de fel de imagini. Pe lângă fotografiile din bucătărie, Nico Pop, publică și imagini în ipostaze sexy.

Nico Pop se mândrește cu trupul ei și tocmai de aceea a publicat mai multe imagini cu ea în costum de baie.

Nicoleta Pop a venit în preselecțiile de la Chefi la cuțite, cu dorința de a face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu, având în vedere că îl admiră.

„Cheful meu preferat este cătălin Scărlătescu. Îi iubesc pe toți trei, dar sunt fan Scărlătescu. Cred că personalitatea lui se potrivește bine cu personalitatea mea. E foarte vulcanic în bucătărie și așa sunt și eu. Mi-am zis că dacă aș ajunge vreodată chef, ca el aș fi în bucătărie. Mi-ar plăcea foarte mult să lucrez alături de el, în bucătărie. Probabil, îmi place Scărlătescu și pentru că este singur și asta îmi dă așa o stare de a putea glumi și de a mă adresa altfel lui, în emisiune', a declarat Nico Pop.

Dorința i s-a adeverit pentru că chef Scărlătescu a ales-o să facă parte din echipa lui, echipa mov.

Cine este Nicoleta Pop, concurenta de la Chefi la cuțite

Nicoleta Pop a povestit la preselecțiile de la Chefi la cuțite că este antreprenoare, că a fost stewardesă și că a fost căsătorită în trecut.

„Înainte să fiu antreprenor, am fost plecată 15 ani din țară. Am început cu Suedia, Italia, puțin în Bali, în Indonezia și în ultimii 9 ani, în Emirate. În Suedia m-am măritat, dar nu se pune. Aveam 18 ani, a durat puțin, un an de zile. După ce am divorțat, am plecat în Italia, unde locuia mama mea și lucra. Acolo am stat 4 ani de zile, după care m-am îndrăgostit și ultima iubire pe care am trăit-o în Italia m-a dus în Bali. Nu a durat mult relația',

„După Bali, m-am întors acasă. Astfel am găsit opțiunea de job ca stewardesă. Din noiembrie 2007, până în decembrie 2016 am stat în Emirate. Acolo am lucrat ca stewardesă pentru armată, stewardesă pe avionele militare.

Pentru armată n-ar fi posibil undeva în lumea asta să fac ce am făcut acolo. Dar ei au legile lor proprii și nu îi deranjează nimeni cu nimic, puteau să angajeze civili. Așa puteam zbura într-o bază militară, aveam program de birou. Am fost recomandată de un bun prieten și m-a întrebat dacă aș fi interesată și am zis că este o oportunitate pe care nu aș fi putut să o refuz”, a mărturisit Nicoleta Pop în preselecțiile de la Chefi la cuțite.