De ce vor toate participantele în echipa lui chef Scărlătescu. Explicația unei concurente măritate

„Eu am început să gătesc când aveam 19 ani, nu știam nimic să fac, dar am învățat de la prieteni. Aveam 15 ani când mama a plecat în Italia și m-a crescut bunica. Mi-am cunoscut soțul atunci, în clasa a 9-a eram, el avea 23 de ani. M-am îndrăgostit de el. Am rămas însărcinată și la 18 ani m-am căsătorit și am abandonat școala. Mama nu s-a întors din Italia, de rușine că am făcut toate astea. Tata a fost alături de mine mereu și bunica. Avem acum doi copii, unul de cincisprezece și unul de unsprezece ani. Am familia mea, a trecut tot răul spre bine. Am plecat la mama în 2005, după ce n-o mai văzusem de patru ani. Țin minte că ne-am prins în brațe și am plâns peste jumătate de oră, nu am putut vorbi. Mi-a lipsit mult mama mea, pentru că orice copil are nevoie de ambii părinți. Nu aș vrea să-mi părăsesc niciodată copiii pentru bani”, a mărturisit tânăra, cu lacrimi în ochi, în a treia ediție din sezonul 8 „Chefi la cuțite”.