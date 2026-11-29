Florin Stamin și-a adus nepotul, pe Mario Alexandru, la Chefi la cuțite. Tânărul a pregătit pește, însă degustarea nu a decurs așa cum se aștepta. Ce au descoperit jurații în farfurie.

O nouă apariție a atras atenția la Chefi la cuțite. Florin Stamin a venit în emisiune alături de nepotul său, Mario Alexandru, în vârstă de 28 de ani, cunoscut și sub numele de Piciu. Tânărul este bucătar și rapper și a sperat să treacă în etapa umătoare cu preparatul său. Degustarea a fost însă marcată de un moment tensionat, după ce chefii au descoperit un os în peștele servit. Unul dintre jurați a avut o reacție dură.

Florin Stamin a venit cu nepotul său la Chefi la cuțite

Florin Stamin a revenit la Chefi la cuțite, însă de data aceasta nu a venit să gătească, ci să-și susțină nepotul. Mario Alexandru Stamin, cunoscut de apropiați drept Piciu, are 28 de ani, este bucătar și rapper și a venit în emisiune cu mari ambiții.

Tânărul a pregătit un file de lup de mare, cu piure de conopidă, sos de lămâie cu unt și caviar de busuioc. Degustarea nu a decurs însă așa cum și-ar fi dorit. Unul dintre chefi a descoperit un os în pește și a avut o reacție foarte dură.

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Cine este Piciu, nepotul lui Florin Stamin, de la Chefi la cuțite

Revederea cu Florin Stamin a fost un motiv de bucurie pentru Irina Fodor. Prezentatoarea l-a întrebat dacă i-a fost dor de emisiune, însă acesta a explicat că, de data aceasta, altcineva este în centrul atenției.

Protagonistul ediției a fost nepotul său, Mario Alexandru Stamin, care preferă să fie strigat Piciu. Tânărul este din Craiova, are 28 de ani și activează în două domenii diferite: bucătărie și muzică.

„Mă numesc Stamin Mario Alexandru, dar spuneți-mi Piciu, că așa sunt eu obișnuit. Așa mă strigă toată lumea de vreo șase-șapte ani. Nu știu de ce mi-au pus numele ăsta, sincer să fiu, că nu arăt a Mario”, a povestit concurentul.

Piciu a dezvăluit că lucrează ca bucătar pentru a-și putea susține pasiunea pentru muzică. Acesta este rapper și își dorește să producă în continuare piese.

„Lucrez ca bucătar ca să pot să îmi finanțez latura artistică. Adică am nevoie de bani ca să fac, să produc muzică”, a explicat el.

Tânărul a povestit și cum a descoperit muzica rap. Printre artiștii care l-au inspirat încă de la început se numără Eminem și Snoop Dogg. A fost atras de stilul lor de viață și a simțit că muzica este drumul pe care vrea să îl urmeze.

Piciu scrie versuri atât pentru el, cât și pentru alți artiști. De asemenea, colaborează cu un prieten care produce instrumentalul pieselor.

Florin Stamin și-a înscris nepotul la Chefi la cuțite

Legătura dintre cei doi nu este doar una de familie. Florin Stamin a fost chiar cel care l-a încurajat pe nepotul său să participe la emisiune și l-a ajutat cu înscrierea.

Piciu a mărturisit că își dorește să ajungă cât mai departe în competiție. Mai mult, nu a ascuns faptul că își dorește chiar să câștige.

„Pot concura la Asia Express, la Pe drumul Chefilor, la Chefi la cuțite și intenționez să ajung și eu la fel de departe, cel puțin. Și chiar să câștig, de altfel, că până la urmă de-aia vin”, a spus acesta.

Nici Florin Stamin nu a ratat ocazia de a glumi pe seama nepotului său. În timp ce tânărul se pregătea să intre în bucătărie, fostul concurent a spus că el este mai bun la gătit, dar a rugat-o pe Irina Fodor să nu îi dezvăluie acest lucru.

Ce preparat a pregătit nepotul lui Florin Stamin pentru jurați

Pentru întâlnirea cu cei patru chefi, Piciu a ales un preparat pe bază de pește. Concurentul a pregătit un file de lup de mare, alături de piure de conopidă arsă, sos de lămâie cu unt și caviar de busuioc cu perle de balsamic.

Tânărul a explicat că a vrut să pregătească o farfurie specială și că a încercat să pună la punct fiecare detaliu. În bucătărie, a lucrat la mai multe componente în același timp.

Deși era încrezător în preparatul său, concurentul a recunoscut că și-ar dori să învețe cât mai multe de la jurați. A fost atent la sfaturile primite și a încercat să rețină fiecare informație care l-ar putea ajuta pe viitor.

Înainte de degustare, Piciu era optimist. Se aștepta să primească patru cuțite, dar a mărturisit că s-ar mulțumi și cu trei. Își dorea să treacă mai departe și să demonstreze că merită să facă parte dintr-o echipă.

Nepotul lui Florin Stamin, criticat dur de jurați după ce au găsit un os în pește

Momentul degustării nu a fost însă lipsit de probleme. Unul dintre chefi a descoperit un os în peștele pregătit de Piciu.

Unul dintre jurați a explicat că prezența unui os într-un preparat cu pește poate crea o experiență neplăcută pentru cel care îl degustă.

„E destul de dramatic când găsești un os într-un pește. M-am pus și în postura degustătorilor care au venit și au intrat într-o zonă foarte dramatică în momentul în care au găsit niște oase. Așa că nu ne putem dezice de chestia asta”, a spus juratul.

Un alt chef a avut o reacție și mai dură. Acesta a considerat că greșeala este foarte gravă și că un astfel de detaliu nu ar trebui să apară într-o farfurie pregătită pentru jurizare.

„Nu e că nu e ok, este absolut inadmisibil! Inadmisibil! Cum poți să vii să lași un os de mărimea asta în farfuria mea? Asta înseamnă că nu mă respecți!”, a spus acesta.

Piciu și-a cerut scuze în repetate rânduri și a recunoscut că a greșit. Concurentul nu a încercat să găsească scuze și a acceptat criticile primite.

„Îmi cer mii de scuze!”, a spus el.

Câte cuțite a primit Piciu la Chefi la cuțite

Deși degustarea a fost marcată de un moment tensionat, nepotul lui Florin Stamin nu a plecat acasă fără nicio apreciere. După criticile primite, unul dintre jurați a făcut o comparație dură și a spus că preparatul reprezintă o adevărată „crimă” din punct de vedere culinar.

Cu toate acestea, verdictul final a fost unul mai bun decât se putea aștepta concurentul după reacțiile chefilor.

Piciu a primit trei cuțite la Chefi la cuțite. Astfel, tânărul a obținut șansa de a merge mai departe în competiție și de a demonstra că poate învăța din greșelile făcute.