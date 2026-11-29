Elena Udrea a jurizat preparatele celor patru chefi de la Chefi la cuțite. Află cine a câștigat amuleta, ce punctaje au primit jurații și ce preparat a surprins-o.

O ediție plină de emoții la „Chefi la cuțite”! Elena Udrea și Adrian Alexandrov au fost invitații speciali care au degustat preparatele pregătite de cei patru jurați. De data aceasta, tema a fost bucătăria tradițională românească, iar chefii au încercat să impresioneze cu rețete reinterpretate. La final, punctajele au adus surprize, iar amuleta a ajuns la chef Popescu, care a obținut 5 puncte cu preparatul său.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov, invitați speciali la Chefi la cuțite

Irina Fodor le-a pregătit juraților o surpriză. Elena Udrea și partenerul ei, Adrian Alexandrov, au fost cei care au degustat preparatele, fără ca chefii să știe de la început cine se află în spatele jurizării.

Înainte de degustare, Elena Udrea a mărturisit că ea și Adrian Alexandrov apreciază foarte mult mâncarea românească. Cei doi obișnuiesc să călătorească prin țară și să încerce preparate tradiționale.

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„Nouă ne place mâncarea românească. Deci sigur ne va plăcea tot ce s-a gătit. Îmi place să mergem prin țară, să mâncăm tradițional, gătit de bucătăresele cunoscute din diferite zone”, a spus Elena Udrea.

Aceasta a glumit și pe seama preparatelor pe care urma să le guste. A explicat că, în ultimii ani, a avut o alimentație destul de simplă, astfel că orice preparat mai elaborat i se părea o adevărată surpriză.

Elena Udrea a apreciat și modul în care cei patru chefi au reinterpretat rețetele tradiționale.

„Toată lumea știe să gătească varză, fasole, mămăliguță. Ați făcut un lucru extraordinar, pentru că ați ridicat bucătăria românească la nivel de artă”, a declarat aceasta.

Chef Orlando Zaharia a primit 4 puncte pentru fasolea cu ciolan afumat

Prima farfurie degustată a fost cea pregătită de chef Orlando Zaharia. Jurizarea a început cu un preparat pe bază de fasole și ciolan afumat, reinterpretat într-o manieră proprie.

Preparatul a primit 4 puncte, iar Elena Udrea a fost încântată de gust. Aceasta a remarcat în special combinația dintre fasole, ciolan și fulgii crocanți de bacon.

Chef Orlando Zaharia a explicat că a folosit ciolanul pentru a obține un preparat diferit și a fost mulțumit de rezultat.

„Nu mă așteptam să iau cinci, dar patru ăsta deja e ca un cinci pentru mine”, a spus juratul.

Surpriză la degustare. Preparatul cu varză a primit doar 2 puncte

Unul dintre cele mai neașteptate momente ale serii a venit în momentul în care a fost anunțat punctajul pentru preparatul cu varză. Farfuria a primit doar 2 puncte, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Chefii au fost surprinși de rezultat, mai ales că nu se așteptau ca acest preparat să obțină un punctaj atât de mic.

„Băi, oameni, șoc, șoc și groază! Orice credeam, dar nu mă gândeam că varza o să ia două puncte astăzi!”, a fost una dintre reacțiile din platou.

Nici Elena Udrea nu a părut pe deplin mulțumită de preparat. Aceasta a considerat că gustul putea fi mai bine pus în valoare.

Momentul a fost cu atât mai dificil pentru chef, cu cât acesta spera să obțină un punctaj mai mare și să se apropie de câștigarea amuletei.

Chef Popescu a câștigat amuleta cu un preparat tradițional: bulzul

Momentul decisiv al degustării a venit la final, când au mai rămas în competiție preparatul cu miel și bulzul. Toată lumea aștepta să afle care dintre cele două farfurii va primi punctajul cel mai mare.

Câștigător a fost bulzul, care a obținut 5 puncte. Astfel, chef Popescu a câștigat amuleta, după ce a reușit să-i impresioneze pe Elena Udrea și Adrian Alexandrov cu preparatul său.

„Bulzul, da, bulzul ăla! Minunat! Acolo trebuie să recunosc că cârnații de Pleșcoi au făcut diferența. Am făcut ca la Buzău, la mine acolo. N-aveam cum să nu dau locul unu!”, a spus Elena Udrea.