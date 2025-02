Deși cei doi aveau planuri de nuntă încă din 2023, acum Cristina Ciobănașu recunoaște că nu e „stabilit nimic”. Iată cum a răspuns la cea mai mare curiozitate din online!

Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan sunt împreună de trei ani, iar în urmă cu aproximativ un an cei doi își făceau deja planurile de nuntă.

Cu toate acestea, lucrurile par că s-au cam schimbat, iar actrița a dezvăluit ce se întâmplă în prezent cu relația lor și de ce nu se grăbesc în acest sens.

Iată ce declarații a făcut și ce spune despre ipostaza de mămică!

Cristina Ciobănașu, detalii neașteptate despre relația cu Alex Mureșan: „Nu ne-am despărțit, dar nici nu...”

În cadrul petrecerii de lansare a sezonului 21 Te Cunosc de Undeva, Cristina Ciobănașu a oferit câteva detalii la care nimeni nu se aștepta atunci când a fost întrebată de nunta pe care o plănuia alături de iubitul ei, Alexandru Mureșan.

Deși fanii ei așteptau cu sufletul la gură să o vadă în rochie de mireasă, actrița a mărturisit că nu are „nici inel” și că pentru un moment lucrurile nu evoluează în acest sens.

„Cu nunta deocamdată nu facem nimic. O să se întâmple la un moment dat. Nu ne-am despărțit, n-am anunțat vreo secundă că mâine e nunta. Nu am nici inel!” a declarat aceasta pentru Click!.

„Nu am stabilit nimic. E adevărat, se va întâmpla, dar când anume nu știm. Cu siguranță că veți auzi lucruri mai clare din partea mea atunci când va fi să fie. Nu cu cinci luni înainte, dar, probabil, cu o săptămână-două înainte de marele eveniment voi anunța. (...)

Acum, depinde și ce fel de nuntă vrei. Nici măcar nu ne-am hotărât ce fel de nuntă vrem. De fapt, acolo e problema. Ne dorim cu multă lume, dar fix chestia asta de organizare pe mine mă descurajează total. Nu poate să organizeze altcineva pentru mine?! Eu doar să mă prezint la nuntă?” a mai adăugat concurenta Te Cunosc de Undeva.

Cristina Ciobănașu a dezvăluit și alte detalii surprinzătoare pentru fani, și anume că pentru un moment nu se vede în ipostaza de mămică: „Copii ne dorim amândoi. Eu, una, nu îmi doresc copii înainte de nuntă. Dar nu poți să controlezi planurile celui de Sus. Dar, pe cât se poate, mi-aș dori întâi nuntă, apoi copii”.

Cristina Ciobănașu și Bianca Purcărea participă împreună la Te Cunosc de Undeva sezonul 21

Cele două concurente își unesc forțele și recunosc că își doreau o astfel de provocare pentru cariera lor!

„Mi-am dorit enorm să fac parte din acest show și am așteptat cuminte și răbdătoare și cu speranță în suflet de niște sezoane încoace ca dorința mea să se îndeplinească. Ei bine, iată-ne aici. Nici nu-mi vine să cred că se întâmplă, că sunt printre concurenții acestui sezon. Sunt în culmea fericirii când scriu aceste cuvinte și am stomacul strâns de emoție când îmi dau seama ce experiență frumoasă ne așteaptă. Sunt tare recunoscatoare pentru șansa pe care am primit-o” a povestit Cristina Ciobănașu înainte ca show-ul să fie difuzat pe TV.

„Mă bucură și mă onorează participarea, pentru că simt că e cea mai complexă și interesantă provocare artistică la tv :) e o oportunitate să cunoști profesioniști din domeniu, dar și să te inspiri de la cei care muncesc să dea viață unor personaje pe care nu le cunosc. e un mediu foarte viu, foarte solicitant și foarte plin de ambiție din care îmi doresc să învăț și să cresc, totul în timp ce (sunt covinsă!) mă distrez”, spunea și Bianca Purcărea, completând-o pe colega ei.

