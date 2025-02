De ce a plecat Armin Nicoară în Dubai fără soția lui însărcinată. Ce i s-a întâmplat: „Au venit cei de la securitate”

De curând, Armin Nicoară a plecat în Dubai fără soția lui însărcinată. Gestul artistului a stârnit o mulțime de reacții din partea fanilor în mediul online. Puțini sunt cei care știu că acesta a avut un motiv întemeiat pentru care a lăsat-o pe Claudia Puican acasă.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Armin Nicoară are o carieră de succes în industria artistică. Deși are multe invitații și proiecte pe care trebuie să le onoreze, artistul încearcă să se împartă între muzică și familie.

Recent, Armin Nicoară a fost nevoit să plece în Dubai alături de Stana Stepănescu, lăsând-o pe soția lui însărcinată acasă. Imaginile apărute cu cei doi pe rețelele sociale au generat foarte multe mesaje acide din partea fanilor.

Citește și: Claudia Puican și Armin Nicoară au dezvăluit numele inedit pe care îl va purta bebelușul. De la ce vine

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Cântărețul a avut un motiv întemeiat pentru care nu a luat-o și pe Claudia Puican. Acesta nu a mers în vacanță, ci să filmeze un videoclip pentru noua lui piesă, unde va apărea și Stana Stepănescu.

De ce nu a mers Claudia Puican alături de soțul ei, Armin Nicoară, în Dubai

De altfel, soția lui este însărcinată în șapte luni, fapt pentru care îi este foarte greu să meargă într-o călătorie. Mai mult, unele companii aeriene au o serie de restricții privind zborul în ultimele săptămâni de sarcină.

În plus, artista se confruntă și cu probleme în sarcină. Așadar, aceasta a decis că este mai bine pentru ea și pentru copil să rămână acasă, sub supravegherea specialiștilor.

„Sunt doar cu Stana în Dubai. Am venit să filmăm un videoclip. Claudia nu a putut să vină, pentru că nici nu mai are voie să zboare cu avionul, mai are două luni până naște și nu am vrut să riscăm să aibă vreo problemă. Dacă te uiți și la ea pe Story, are ceva probleme. A fost și la spital.

Citește și: Cum arată apartementul din Dubai al lui Armin Nicoară și al soției lui, Claudia Puican. Luxul este pe primul plan

Deci nu vrem să facem complicații și să o luăm cu noi. Doamne ferește, mai pățea ceva aici și nu aveam cum să mă duc cu ea la spital. Am ales să vin cu Stana, filmăm un clip, stăm patru zile și ne și relaxăm un pic”, a dezvăluit artistul, conform fanatik.ro.

Ce a pățit Armin Nicoară în Dubai

Armin Nicoară a avut parte de un incident în Dubai, în timp ce filma pentru nouă său videoclip chiar fața impunătorului Burj Kalifah. Artistul a fost săltat de poliție pentru percheziții. Mai mult, acesta a aflat că filmările artistice în fața superbei clădiri sunt interzise.

„Am avut câteva probleme la videoclip. Noi am filmat chiar în față la Burj Khalifa, unde nu ai voie să filmezi un videoclip artistic. Poți să filmezi pentru Instagram, dar nu să vii cu instrumentul, să cânți, să pui o melodie și să filmezi cum am filmat noi.

Au venit cei de la securitate și ne-au luat, ne-au dus să ne interogheze, să caute să vedem ce avem în valiză, ce folosim. A fost un pic cu emoții. Am crezut că o să ne șteargă videoclipurile, dar am scăpat cu bine. Am încercat să filmăm pe ascuns, să nu ne prindă să ne facă ceva”, a povestit Armin Nicoară, potrivit sursei citate mai sus.