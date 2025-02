Imagini înduioșătoare cu Betty Salam în copilărie. Cum arăta fosta concurentă Asia Express când era mică

Recent, Betty Salam a postat o imagine cu ea din copilărie, iar privirea curioasă și zâmbetul sincer i-au înduioșat pe fani. Iată cum arată fiica lui Florin Salam când era mică! Tu ai recunoaște-o așa?

Betty Salam a deschis cutia de amintiri și a postat o imagine cu ea din copilărie. În prezent, tânăra se bucură de mult succes în industria muzicală și a participat și la celebra competiție Asia Express, experiență care a ajutat-o să se facă și mai cunoscută în rândul publicului.

În imaginea din copilărie distribuită de Betty Salam pe rețelele de socializare, zâmbetul inocent și atitudinea ștrengară reflectă persoana curajoasă și determinată care a devenit astăzi. Iată mai jos!

Cum arăta Betty Salam în copilărie

Din păcate, viața artistei nu a fost lipsită de momente dureroase. La câțiva ani după ce și-a pierdut mama, Betty Salam a făcut dezvăluiri dureroase. Fiica lui Florin Salam își amintește că avea doar șapte ani și jumătate când a pierdut-o pe cea care i-a dat viață.

Desigur, Betty Salam are și amintiri plăcute din perioada copilăriei. Artista își amintește că în momentul în care se așezau la masă și venea tatăl ei de la evenimente se lumina casa.

„Mâncam împreună și cred că astea sunt cele mai frumoase sentimente pentru mine și cele mai frumoase momente (…) Perioada în care am rămas eu cu fratele meu și cu tata, după ce s-a întâmplat cu mama. Fix perioada aia aș vrea să mi-o șterg din cap”, a relatat Betty Salam, într-un podcast, citată de Spynews.

Betty Salam spune că nu și-a văzut mama în ziua în care a murit

Betty Salam a declarat că nu și-a văzut mama în ziua în care a murit și, deși a cuprins-o un sentiment de vinovăție, a înțeles, mai târziu, că a fost o decizie potrivită pentru ea.

„Am simțit înainte cu o săptămână să moară mama mea. M-am simțit vinovată. La un moment dat mă gândeam: <<Eu asta îmi doresc?>> Eram foarte mică. Aveam șapte ani. Vedeam tot momentul, tot ce s-a întâmplat (...) Când eu știam că ea este în spital pentru a se face bine, eu mi-aș fi dorit tare mult atunci să fi mers la ea. Nu am fost. Eu nu am văzut-o pe mama mea nici când s-a întâmplat atunci cu ea, când a murit. Eu nu am văzut-o, și îi mulțumesc celui care a luat decizia asta. A făcut bine că nu am văzut-o pe mama mea în momentul ăla. Nu voiam să rămân cu o amintire urâtă. Eu o știu pe mama mea cu zâmbetul pe buze, o știu pe mama mea cu o stare de bine, cum era ea, și am rămas cu imaginea asta”, a povestit Betty Salam, citată de Spynews.