Din 10 martie, sezonul 15 Chefi la cuțite aduce la Antena 1 spectacolul unei competiții culinare cu o rețetă din care nu lipsesc emoțiile, tensiunea, adrenalina și mai ales pasiunea Chefilor pentru bucătărie.

Poveștile născute din această pasiune, mărturisite de cei patru jurați, scot la iveală unele dintre cele mai impresionante momente din viețile lor. Chef Orlando Zaharia a rememorat astfel cum a fost prima zi în care a simțit din plin ce înseamnă dedicarea totală și munca din pasiune, dar și care a fost cel mai mare sacrificiu făcut din dragoste pentru arta culinară.

Chef Orlando Zaharia, despre sacrificiile făcute în meseria de bucătar: ”Sufletul meu era într-un spital și eu mă duceam la muncă”

”Universul meu se învârte în jurul bucătăriei”, a declarat Chef Orlando Zaharia. ”Primul moment din viața mea în care am făcut ceva cu toată inima și nu mi-a păsat de timp sau de efort a fost primul meu concurs internațional de bucătărie. Asta se întâmpla în 2010, când am participat la un concurs unde am fost desemnat bucătarul de aur. În cele două zile de dinainte de concurs m-am pregătit intens... Nici nu am mai plecat acasă, am stat doar în bucătărie. Îmi amintesc și acum: am dormit pe blatul inferior al unei mese de bucătărie”, a povestit juratul Chefi la cuțite.

”Cel mai mare sacrificiu pe care l-am făcut din pasiune pentru bucătărie a fost în cel mai greu moment al vieții mele. Sufletul meu era într-un spital și eu mă duceam la muncă, pentru că erau oameni care depindeau de mine. S-a întâmplat de mult, când băiatul meu era în spital și eu mă duceam la muncă, pentru că aveam promisiuni făcute și abia luasem o poziție de Chef. De aceea, de câte ori mă întreabă cineva dacă este importantă persoana de lângă tine în meseria de bucătar, îi spun «Da». Pentru că atunci a fost soția mea, Mădălina. Băiatul nostru a fost internat cu insuficiență hepato-renală în spital. Eu și soția mea am dormit într-o mașină în curtea spitalului. Am făcut asta pentru că eram aproape de locul unde munceam. Mă duceam la job, pregăteam prânzul, mă întorceam la spital, apoi iar la muncă pentru cină și înapoi la spital. Cel mai ușor este să spui ”Nu” și să fugi din calea unor astfel de situații. Eu am luat calea mai grea și n-am fugit și n-am zis «Nu»”, și-a amintit Chef Orlando.

Pasiunea celor patru jurați a devenit între timp și motorul celui mai iubit format de cooking show din România – Chefi la cuțite, competiția în care cei patru Chefi au devenit și creatori de momente magice în televiziune, vine la Antena 1 și AntenaPLAY cu un nou sezon din 10 martie, de la ora 20:30.