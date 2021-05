Drama prin care trece Gabriela Porumbel de la „Chefi la cuțite”. Colegii din emisiune au sărit imediat s-o ajute

Pe Gabriela Porumbel am putut s-o cunoaștem în ediția 6 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. În timp ce a pregătit o savuroasă rețetă de file de somon cu sos de lămâie, tânăra în vârstă de 29 de ani a povestit detalii emoționante din viața sa.

Pasionată de gătit și de combinarea diferitelor ingrediente pentru a obține rețete pe placul tuturor, aceasta s-a angajat încă de la vârsta de 16 ani și în prezent se poate lăuda cu mai bine de un deceniu experiență.

Dornică să demonstreze ce știe să facă, Gabriela Porumbel și-a făcut curaj și s-a înscris în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, de la Antena 1. În etapa de audiții, chiar în timp ce pregătea rețeta aleasă pentru degustarea făcută de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Gabriela Porumbel a dezvăluit drama prin care trece.

„Nu sunt căsătorită cu acte, dar suntem împreună de mai bine de zece ani. Am o fetiță de cinci ani, o cheamă Antonia Maria. Este un copil minunat, am fost foarte fericiți și a fost foarte așteptată. Era foarte cuminte, nu prea plângea, adică nici nu prea se simțea în casă că am avea un copil. Și pe la opt luni am observat că nu mă privește, nu e atentă, e totul în lumea ei și atât. Și a fost groaznic, ca și când totul meu se terminase. Fetița mea a fost diagnosticată autism. Nu înțelegeam nimic, nici termenii medicali, nici ce urmează să se întâmple. Cu sacrificii am reușit să o facem să fie un copil care înțelege și se face înțeles”, a dezvăluit concurenta, cu lacrimi în ochi, în etapa de audiții din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.