Elena Ciot Monda, mesaj neașteptat după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite! Fanii au reacționat imediat

Elena Ciot Monda a reușit încă din audiții să îl impresioneze pe Cătălin Scărlătescu, aceasta demonstrând că poate pregăti mâncăruri cu mult gust, „ca la Bârgău”. Tocmai pe acest detaliu s-a bazat juratul atunci când a decis, în bootcamp, să îi ofere tunica neagră și să o aducă astfel în echipa sa. Totuși, chiar după al doilea battle, concurenta a părăsit Chefi la cuțite sezonul 11, fiindcă a obținut cel mai mic punctaj la proba duelului. La scurt timp după eliminare, Elena Ciot Monda a transmis un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

Elena Ciot Monda a transmis un mesaj neașteptat după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 11

În ediția 23 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, echipa gri a lui Florin Dumitrescu a intrat la duel cu echipa neagră a lui Cătălin Scărlătescu. De data aaceasta, concurenții au primit din partea Ginei Pistol sarcina de-a pregăti orice își doresc, folosind ciupercile. De la supe creme și până la orez sau paneuri, degustarea a adus o paletă destul de largă de rețete. Printre ele a fost și cea de ciuperci la cuptor cu trei tipuri de brânză și sos de pătrunjel, un preparat care a obținut doar 5 puncte și care i-a adus eliminarea.

Supărată că a fost eliminată și sperând că „nu l-a dezamăgit pe Scărlătescu”, Elena Ciot Monda a părăsit Chefi la cuțite sezonul 11 în lacrimi. La scurt timp după, aceasta a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj surprinzător, la care fanii au reacționat imediat:

Elena Ciot Monda la Chefi la cuțite sezonul 11

„Aici se încheie povestea mea Chefi la cutite !!

A fost o experiență unică și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea să ajung până în punctul acesta.

Nu-mi găsesc cuvinte potrivite ca să vă pot transmite emoțiile trăite în această perioadă.

Am mers la București să duc cu mine o parte din Bârgău și să ne reprezint zona, traiu și graiu. Pe această cale vreau să mulțumesc chefilor că mi-au dat cuțitul să-l pun la loc de cinste în Bârgău, ajungând astfel în Bootcamp. Acolo au fost probe eliminatorii, stres, bucurii, am cunoscut oamenii noi, pe care altfel nu i-aș fi întâlnit niciodată în viața mea, "OAMENI FAINI LA CUTITE" am dansat, am cântat, am râs și am plâns împreună. În momentul în care prima tunică neagră a lui Chef Cătălin Scărlătescu a plecat la "Bârgău", am știut că va urma o perioadă pe cât de minunată, pe atât de încărcată de responsabilități.

A urmat un battle și un duel între echipe în urma căruia am reușit să mă autodepășesc, obținând 10 puncte! A fost wow! Dar pe urmă m-au cuprins fricile... Nu sunt bucătar profesionist de aceea am început să simt că nu sunt îndeajuns de bună(de aici și frica de a nu face vreo greșeală, de aici și faptul că nu mi-am permis a conduce un preparat al echipei)Nu am fost niciodată un lider de echipă cu o responsabilitate așa mare, știu ce pot și cât pot, dar asta m-a costat. Sper că nu v-am dezamăgit și că mă înțelegeți.

Eu am să merg mai departe pe acest minunat drum al gastronomiei și am să învăț în așa fel încât să evoluez pe zi ce trece dar și să-mi perfecționez ceea ce a început ca o pasiune.

Tuturor celor care au fost alături de mine și m-au susținut: vă mulțumesc!

Oamenilor minunați pe care i-am întâlnit pe parcursul competiției și echipei mele: vă mulțumesc și mult succes în continuare! Vă aștept la o zamă de burece!

Chef Catalin Scarlatescu : îți sunt profund recunoscătoare pentru șansa oferită și încrederea avută.

Vă iubesc și îmbrățișez cu drag pe toți și cu Dumnezeu înainte!”, a scris concurenta pe pagina sa de Facebook, la scurt timp după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 11.

Fanii au reacționat imediat și nu puțini au fost cei care au felicitat-o și au apreciat faptul că, deși n-a mers mai departe, evoluția ei în concurs a fost una admirabilă.

