Milana Ilie, fiica lui Adrian Ilie, și Maria Popescu, fiica lui Gică Popescu, au făcut echipă la „Chefi la cuțite”. Ce preparat au pregătit pentru cei patru jurați?

Fiicele lui Gică Popescu și Adrian Ilie au făcut echipă la Chefi la cuțite | Antena 1

Surpriză în bucătăria emisiunii „Chefi la cuțite”! Milana Ilie și Maria Popescu, fiicele foștilor mari fotbaliști Adrian Ilie și Gică Popescu, și-au unit forțele și au acceptat provocarea de a găti împreună în fața celor patru chefi. Cele două tinere au venit cu un preparat menit să-i impresioneze pe jurați.

Milana Ilie și Maria Popescu au gătit împreună la „Chefi la cuțite”

Cele două tinere au ales să pregătească udon noodles cu vită. Înainte de a începe degustarea, ele au povestit că se cunosc încă din copilărie și că au petrecut foarte mult timp împreună.

„Ne cunoaștem de când ne-am născut. Am copilărit tot timpul împreună. Făceam mereu vacanțele de Crăciun împreună, la munte, la bunicii Milanei. Verile, la fel”, au povestit acestea.

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Prietenia lor a continuat și după ce au crescut. Au făcut balet, actorie și au încercat mai multe activități împreună. Mai târziu, drumurile lor s-au întâlnit din nou la Barcelona, unde au ajuns să locuiască împreună timp de trei ani.

Maria Popescu a plecat prima la facultate, iar apoi a încurajat-o și pe Milana să i se alăture.

„Maria s-a dus la facultate cu un an înaintea mea, în Barcelona. Și Maria tot îmi zicea: «Măi, dar de ce nu vii aici?». Și apoi, la trei săptămâni după ce am primit scrisoarea de admitere la facultate, am plecat și eu. Din vara aceea ne-am mutat împreună și am locuit trei ani de zile împreună la Barcelona”, au povestit tinerele.

Cum este să fii fiica lui Gică Popescu și a lui Adrian Ilie

În timpul discuției, chef Richard Sautner a vrut să afle cum este să crești având tați atât de cunoscuți în lumea fotbalului. Maria Popescu și Milana Ilie au vorbit deschis despre acest lucru.

Pentru Maria, faptul că este fiica lui Gică Popescu reprezintă un motiv de mândrie. Tânăra a recunoscut că există atât avantaje, cât și dezavantaje atunci când ai un tată cu o asemenea carieră.

„În primul rând, este o onoare. Adică să te mândrești cu un asemenea tată și cu asemenea performanțe. Sunt multe avantaje, dar sunt și unele dezavantaje. Per total, suntem foarte norocoase”, a spus Maria.

La rândul ei, Milana a mărturisit că este mândră de tatăl său și de cariera pe care acesta a avut-o.

„Contează că sunt fiica lui Adrian Ilie și mă bucură acest fapt. Am spus-o și o spun tot timpul: mă mândresc cu chestia asta. Este un om foarte iubit, un fotbalist incredibil”, a declarat tânăra.

Aceasta a mai povestit că atenția publicului este îndreptată și către fratele ei, care joacă fotbal și urmează, într-un fel, drumul tatălui lor.

Câte cuțite au primit cele două concurente

La finalul momentului, cele două prietene au avut parte de emoții în fața juraților. Deși chef Richard Sautner nu le-a oferit cuțitul, ceilalți trei chefi au decis să le acorde votul lor.

Astfel, Milana Ilie și Maria Popescu au plecat acasă cu trei cuțite. Rezultatul le-a asigurat un loc în etapa următoare, Bootcamp, unde vor avea ocazia să demonstreze din nou ce pot în bucătărie.

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