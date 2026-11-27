A treia bombă cu amulete de la Chefi la cuțite sezonul 18 a fost câștigată de Chef Richard Abou Zaki. Descoperă care a fost „secretul” ce i-a garantat norocul.

Descoperă cum a reușit Chef Richard să câștige bomba cu amulete | Antena 1

În ediția din 25 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Chef Richard Abou Zaki a reușit să câștige o bombă cu amuletă. Descoperă care a fost „secretul” folosit pentru a atrage norocul de partea lui.

Ce „secret” a folosit Chef Richard Abou Zaki pentru a câștiga a treia bombă cu amulete de la Chefi la cuțite

Irina Fodor a pregătit juraților o probă extrem de dificilă, în cea de-a șaptea ediție. De data aceasta, Chef Orlando Zaharia, Cher Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au aflat ingredientele din cutiile misterioase, dar și tema ediției: preparate de post!

Și, cum toți fanii emisiunii Chefi la cuțite știu cât de importantă este carnea în preparatele pe care le gătesc, vestea a adus un val puternic de îngrijorare.

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Totuși, cu o miză atât de mare pusă în joc, timp de șaizeci de minute, cei patru îndrăgiți bucătari au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a pregăti o rețetă cât mai savuroasă și aspectuoasă, folosind doar ingredientele din cutia primită de fiecare.

Confruntarea a fost una foarte grea și emoțiile au fost mari, mai ales că jurații sutn foarte cunoscuți pentru faptul că sunt firi exigente: Mihai Petre și soția lui, Elwira.

Chef Richard Abou Zaki a ales să pregătească un risotto mediteranean, fiert în apă de mozzarella, cu reducție de vin alb, ulei de busuioc, extracție de sfeclă și parmezan expandat.

„Cum sună asta! Oh my God!”, a fost reacția avută de Elwira Petre, la vederea preparatului.

Practic, ca să atragă norocul de partea lui, Chef Richard Abou Zaki a mizat pe diferite tehnici complexe de gătit, iar acest „secret” i-a pus și mai mult în valoare preparatul.

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Secretul juratului de a reinterpreta în stil mai rafinat o rețetă clasică italiană i-a adus noroc și astfel a câștigat bomba cu amulete.

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