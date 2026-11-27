Chef Orlando a făcut o dezvăluire neașteptată în platoul emisiunii Chefi la cuțite. Juratul a mărturisit, în fața colegilor săi, că ține post, momentul atrăgând atenția în timpul filmărilor show-ului culinar de la Antena 1.

Chef Orlando a dezvăluit că ține post. Juratul Chefi la cuțite a spus asta chiar în platou, alături de ceilalți colegi | antena 1

Declarația sa a venit într-un moment în care mâncarea, preparatele și discuțiile despre gusturi sunt parte din activitatea zilnică a celor patru chefi.

Deși telespectatorii îl cunosc mai ales prin prisma pasiunii sale pentru gastronomie și a exigenței pe care o manifestă atunci când jurizează preparatele concurenților, Orlando a vorbit și despre o latură personală, dezvăluind că în această perioadă respectă postul.

Dezvăluirea făcută în fața colegilor

Momentul a avut loc chiar în platoul emisiunii, în prezența celorlalți jurați, iar mărturisirea lui Orlando a stârnit interes, mai ales având în vedere specificul show-ului. Într-un univers în care preparatele spectaculoase, ingredientele și combinațiile de arome sunt discutate permanent, faptul că unul dintre chefi ține post reprezintă un detaliu inedit.

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Chef Orlando a spus că ține post, fără să transforme subiectul într-o declarație amplă, însă mărturisirea a fost suficientă pentru a scoate la iveală o latură mai personală a juratului. Acesta a transmis că miercurea și vinerea mai ține post.

Postul este o practică respectată de numeroși români, mai ales în perioadele importante din calendarul religios, iar pentru unii reprezintă atât o alegere alimentară, cât și una spirituală. În cazul unui chef, care lucrează zilnic cu ingrediente diverse și este înconjurat de preparate culinare, această alegere poate presupune o provocare suplimentară.

O altă latură a juratului de la Chefi la cuțite

Orlando este obișnuit să vorbească despre mâncare, să analizeze preparatele concurenților și să ofere verdictul său în urma degustărilor. Tocmai de aceea, dezvăluirea că ține post a fost una care a atras atenția.

În platoul Chefi la cuțite, discuțiile dintre jurați sunt adesea presărate cu glume, replici savuroase și momente spontane, iar astfel de mărturisiri contribuie la conturarea personalităților celor care se află în fața camerelor.