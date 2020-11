Florin Dumitrescu, dezvăluiri despre sezonul 9 „Chefi la cuțite”! „Nebunia prin care trecem ne-a făcut să ne schimbăm planurile”

citește și: Înainte să devină bucătar, Chef Florin Dumitrescu a fost campion național: „Aș fi rămas sportiv de performanță”

Nu se intampla des asta, dar atunci cand se intampla eram foarte fericiti sa descoperim locuri noi impreuna. Mi-au lipsit mult timp cat am fost plecat prin tara cand inca era foarte mici. Iar vacantele si aceste mici excursii in care imbinam munca cu timp petrecut cu ele erau cele mai frumoase.

Florin Dumitrescu de la „Chefi la cuțite” și familia sa

In 2020 am avut planuri mari, am deschis si inchis o locatie (prima in care am si investit), aveam 5 vacante book uite prin Europa (ne-am promis ca descoperim lumea intreaga impreuna), aveam planificata o caravana de autografe pentru cartea lansata si seri culinare prin toata tara, dar toata nebunia asta prin care trecem ne-a facut sa ne schimbam brusc planurile.