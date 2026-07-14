Chef Richard a avut parte de o vizită-surpriză la restaurantul său din Italia. Cristian Filip, fostul concurent de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust, a mers la Retroscena cu un cadou special pentru cel care i-a fost mentor în competiție.

Întâlnire emoționantă între chef Richard și Cristian Filip, fostul concurent de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust | Antena 1

Chef Richard a filmat momentul întâlnirii cu Cristian și a publicat imaginile pe rețelele sociale. „Ce surpriză frumoasă!! Cristian a venit la Retroscena și mi-a adus un cadou cu adevărat special! Mulțumesc din suflet, Cristian! M-ai surprins și m-ai emoționat!”, a transmis chef Richard Abou Zaki.

Întâlnire emoționantă între chef Richard și Cristian Filip, fostul concurent de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Ce cadou special i-a oferit micuțul mentorului său

Cristian a mers pentru prima dată la un restaurant la o stea Michelin. Micul bucătar i-a adus un cadou special mentorului său de la Chefi la cuțite Kids.

„Sunt foarte fericit că sunt la primul meu restaurant cu o stea Michelin. Nu mai spun că mâncarea nici nu am gustat-o, dar sunt sigur că e foarte bună. V-am adus un cadou de la Mănăstirea Vovidenia, din Huși, de la mine: o icoană cu Maica Domnului, cu Cina Cea de Taină și îngerii Mihail și Gavril. Cina Cea de Taină pentru că dumneavoastră dați de mâncare tuturor, îngerii Mihail și Gavril pentru că ei vă păzesc și vă ajută în toate veștile bune și Maica Domnului, care vă face ziua mai frumoasă și vă ocrotește!”, i-a spus Cristian Filip lui Chef Richard.

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Chef Richard l-a îmbrățișat cu drag pe Cristian și i-a mulțumit pentru cadoul emoționant. Juratul de la Chefi la cuțite s-a bucurat să-l vadă pe unul dintre concurenții care i-au încântat pe telespectatori în sezonul spcial cu și despre copii: „Mulțumesc chef Richard Abou Zaki pentru primirea călduroasă! Ești și vei rămâne o persoană specială în viața mea!”, a transmis micul Cristian pe rețelele sociale.

Cristian Filip a făcut parte din echipa galbenă a lui chef Richard Abou Zaki în sezonul special dedicat copiilor. Micul Cristian s-a remarcat prin prisma energiei sale dar și datorită talentului culinar, reușind să-i surprindă pe jurați cu preparatele lui.

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