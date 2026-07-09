Moment unic pentru chef Richard la Retroscena! Ce surpriză i-au pregătit Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner

Chef Richard Abou Zaki a avut parte de o surpriză de proporții din partea colegilor săi de la Chefi la cuțite.

Chef Richard Abou Zaki a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram un moment cu o însemnătate aparte. Juratul Chefi la cuțite a fost vizitat, pentru prima dată, la Retroscena de toți colegii săi de platou - Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner.

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„Poza asta o să rămână în istorie”. Chef Richard Abou Zaki, vizitat de toți colegii săi la Retroscena

Momentul a avut o însemnătate profundă pentru chef Richard Abou Zaki. În imaginile postate pe Instagram, juratul Chefi la cuțite se arată vizibil emoționat și entuziasmat de faptul că, pentru prima dată, toți cei trei colegi ai săi i-au trecut împreună pragul restaurantului său.

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Vizita s-a lăsat cu declarații emoționante din partea lui chef Richard, dar și din partea celorlalți jurați, care au ținut să puncteze faptul că onoarea este cu atât mai mare cu cât chef Ștefan Popescu îl vizitează pentru prima oară la Retroscena.

„Uite, aici, ce mega surpriză, toți chefii, prietenii mei, frații mei, la Retroscena! E prima oară în istorie! Toți patru aici!”, a exclamat chef Richard Abou Zaki, în clipul postat pe Instagram.

„Nu puteam sta fără el, credea că scapă de noi (...) Abia așteptăm să înceapă cina!”, a adăugat chef Alexandru Sautner.

„Și eu pentru prima oară!”, a dezvăluit chef Ștefan Popescu.

În imagini, cei patru chefi apar zâmbitori, îmbrățișați, în fața restaurantului Retroscena, locul în care Richard Abou Zaki și-a construit o carieră de succes în gastronomie și pe care îl numește „acasă”.

Revederea pare să fi fost una plină de voie bună, iar fanii au reacționat imediat, apreciind fotografia și lăsând numeroase comentarii.

„Benvenuti a Retroscena! Poza asta o să rămână în istorie. Toți chefii aici la mine acasă. Prieteni miei ce frumos, sunt chiar fericit. Și în curând vin multe surprize împreună!”, a transmis chef Richard Abou Zaki, în dreptul imaginilor postate pe contul de Instagram.

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Deși în mesajul său chef Richard Abou Zaki vorbește și despre „multe surprize împreună”, juratul nu a oferit alte detalii. Cu toate acestea, întâlnirea a reprezentat un moment special pentru el, întrucât a fost prima dată când chefii Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au bucurat împreună de cină la restaurantul Retroscena.

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