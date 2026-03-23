Home Chefi la Cuțite Stiri Irina Fodor pune în joc încă o amuletă în premieră la Chefi la cuțite, iar jurații se contrazic aprig

Irina Fodor pune în joc încă o amuletă în premieră la Chefi la cuțite, iar jurații se contrazic aprig

Marius Niculae este invitatului serii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 12:51 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 12:52
Cine va câștiga amuleta și ce verdicte se vor da în audiții telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30. | Antena 1

Situație tensionată în această seară, la Chefi la cuțite: Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu luptă pentru încă o amuletă introdusă în premieră în competiție. Super-avantajul ei va încinge spiritele în bucătăria Chefilor la fel ca la cel mai așteptat derby - mai ales după degustarea invitatului Marius Niculae.

Încă o amuletă în premieră la Chefi la cuțite sezonul 17

În această seară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Irina Fodor va da startul întrecerii pentru cea de-a zecea amuletă a sezonului – una care aduce o putere ce va fi folosită pentru prima dată într-un battle la Chefi la cuțite. Câștigătorul va putea să dea freeze la bancul de lucru unui concurent dintr-o echipă adversă, timp de un minut, de câte ori dorește de-a lungul unui battle! În premieră se află și Marius Niculae în postura degustătorului la un show culinar - nume cu greutate în lumea fotbalului, deține mai multe titluri de campion, a jucat la Sporting Lisabona, alături de Ronaldo și a câștigat Gheata de Aur a Diviziei A. Însă nici poveștile despre fine dining nu-i lipsesc din palmares! Iar degustarea lui va fi urmată de un conflict prelungit în camera Chefilor, care vor diseca verdictele acestui sezon cu replici grele.

Ceea ce-i ambiționează cel mai puternic pe Chefi este, însă, amenințătorul clasament în funcție de care se va stabili la final numărul de concurenți pe care fiecare îl va avea în echipă. Iar acesta arată astfel, în momentul de față: pe primul loc se situează Chef Richard, cu 39 de puncte, urmat de Chef Ștefan, cu 31 de puncte, iar locurile 3 și 4 sunt ocupate de Chef Sautner, cu 29 de puncte, respectiv Chef Orlando, cu 27 puncte. Cine va câștiga amuleta și ce verdicte se vor da în audiții telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
