Chefi la cuțite - Viitorul are gust, 27 mai 2026. Ce premiu a pus în joc Irina Fodor. Cine sunt Sous-Chefii acestui mini-sezon

Irina Fodor a anunțat și premiul mini-sezonului Chefi la cuțite - Viitorul are gust. De asemenea, prezentatoarea TV a dezvăluit și numele Sous Chefilor.

Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 23:59 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 23:25
Surprizele nu au întârziat să apară pentru micuți și chefi în prima ediție a mini-sezonului Chefi la cuțite - Viitorul are gust, de pe 27 mai 2026. După ce au aflat culorile tunicilor și din ce echipă fac parte, cei mici au fost luați prin surprindere de o nouă veste.

Care este premiul mini-sezonului Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Pentru a-i face pe concurenți să se simtă ca într-o competiție adevărată, Irina Fodor a anunțat o miză uriașă la finalul celor șase episoade. Cel care o să câștige mini-sezonul se va bucura de o vizită la restaurantele chefilor alături de familie, dar și de un curs de gătit.

„Eu mai am să vă zic ceva! Acest mini sezon are și un premiu, iar câștigătorul Chefi la cuțite Kids va merge cu familia la Retroscena, în Italia! Stați că nu am terminat! Apoi se va merge la restaurantul lui chef Orlando Zaharia unde o să fiți răsfățați cu toate bunătățile.

Iar mai apoi veți merge și la chef Alexandru Sautner, la restaurantul lui. Chef ne-a promis o cină ca în filme. De altfel, câștigătorul va avea un curs cu chef Ștefan Popescu la Academia unde chef predă cursuri pentru copii”, au fost veștile Irinei Fodor.

„Aveți pentru ce să trageți!”, a precizat chef Orlando Zaharia.

Cine sunt Sous Chefii mini-sezonului Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Tot în prima ediție a mini-sezonului, prezentatoarea TV a anunțat și cei patru Sous Chefi. Copiii au reacționat imediat la aflarea noilor informații.

„Mai am o surpriză pentru voi. Veți avea un ajutor de nădejde! Un mentor care va fi tot timpul lângă voi și vă va ajuta, mai ales în situațiile critice! Cineva care în timpul confruntărilor va avea voie să gătească cot la cot cu voi și va avea poziția de sous chef.

Sous cheful la echipa verde este câștigătorul 15, Claudiu Gherguț. Sous chef la echipa albastră este unul dintre cei mai tari concurenți ai sezonului 16, care a făcut farfurii spectaculoase și a fost extrem de iubit, Darius Ticmenov. La echipa galbenă, sous cheful va fi câștigătorul sezonului 16, Luca Zvaleni. Sous cheful lui Alexandru Sautner este cel mai tare concurent al sezonului 16. Este vorba de Bogdan Panait”, a dezvăluit Irina Fodor.

„Sous chefii vor fi prezenți atât în confruntări, cât și în probele individuale. Ei au rolul de a ajuta echipa și copiii să se descurce în toate situațiile care apar în bucătăria Chefi la cuțite. Au voie să atingă, au voie să guste, au regim de concurent, dar ocupă poziția de sous chef! (...) Data viitoare pun în joc un super avantaj, o bombă cu două amulete!”, a mai zis prezentatoarea TV.

De asemenea, bomba cu amulete a fost câștigată de chef Richard Abou Zaki după un joc savuros de cuvinte.

Chefi la cuțite - Viitorul are gust se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai tari momente ale mini-sezonului pot fi vizionate și pe YouTube.

