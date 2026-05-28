Chefi la cuțite – Viitorul are gust, lider de audiență

Jurații și-au alcătuit echipele de copii cu care vor lupta în prima întrecere culinară pe 1 Iunie

Veselie, energie, entuziasm, momentele pline de umor, dar și farfurii surprinzător de bune și multă implicare și ambiție – asta au adus copiii și adolescenții pasionați de gătit în platoul show-ului Chefi la cuțite – Viitorul are gust la premiera de ieri seară, care s-a impus ca lider audiență. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu și-au alcătuit ieri echipele cu care vor lupta în următoarele confruntări culinare ale juniorilor.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:31 – 23:27, premiera Chefi la cuțite – Viitorul are gust a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.4 puncte de rating și 23.4% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.4 puncte de rating și 19.1% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.0 puncte de rating și 19.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.6 puncte de rating și 15.1% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.5 rating și 18% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.8 puncte de rating și 15.8% cotă de piață. În minutul de aur 21:55, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Ieri seară, concurenții cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani au invadat bucătăria show-ului gastronomic, dornici să-și demonstreze talentul culinar și spiritul competitiv. Astfel, după o primă probă în care fiecare a gătit un preparat care să-l reprezinte, Chefii și-au ales concurenții potriviți, alcătuind echipe pregătite pentru confruntările de săptămâna viitoare. Așadar, echipa roz a lui Chef Sautner îi are în componență pe Ilona Tand, Diana Mocan, Cristian Tudor Marin și David Florin Birea. Echipa galbenă a lui Chef Richard este formată din Cristian Filip, Maia Seserman, Irina Maria Iancu și Darius Banu. Echipa verde a lui Chef Orlando este alcătuită din Daria Ion, Vanesa Miricică, Caesar Antonius Giurgiu și Raymond Dinu. Iar din echipa albastră a lui Chef Ștefan Popescu fac parte Roberta Popescu, Tudor Seserman, Andrei Mihăilă și David Manolache.

Una dintre noutăți este faptul că jurații au concurenți de top din sezoanele trecute în rolurile de Sous Chefi, după cum urmează: Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite este în echipa lui Chef Richard, Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15 este în echipa lui Chef Orlando, Bogdan Panaite, finalist al sezonului 16, face parte din echipa lui Chef Sautner, iar Darius Ticmenov, concurent până în ultimul battle al sezonului 16, este Sous Chef în echipa lui Chef Popescu. Taberele sunt așadar pregătite pentru prima înfruntare culinară care va putea fi vizionată săptămâna viitoare, chiar de Ziua Copilului, pe 1 Iunie.