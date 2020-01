Îți amintești de Bobby de la Chefi la cuțite? Uite ce fată frumoasă are! Ce face acum concurentul

Se pare că Bobby de la Chefi la cuțite este într-o formă de zile mari și s-a apucat de o dietă sănătoasă și de mers la sală:

Bobby Săvoiu de la Chefi la cuțite s-a apucat de sală

„Desi am avut rezultate bune de unul singur pana acum, desi sunt bucatar si stiu sa mananc si sa gatesc ce trebuie, totusi, cateodata este nevoie de un specialist in nutritie si fitness. De accea il recomand cu incredere pe Antone Dragos Gabriel pentru ajutor. Sfatul meu: rezolutiile de anul nou nu tin de multe ori. Daca vrei sa faci ceva cu adevarat, nu te apuci nici de luni, nici de saptamana viitoare, ci din clipa urmatoare!😁 ‘’men sana in corpore sano’’