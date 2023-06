Keed de la „Chefi la cuțite” și iubita lui s-au despărțit. Cum au dat vestea neașteptată, dar și de ce au decis să se separe

Pe Keed, pe numele său David Ioniță și membru fondator al trupei „Șatra Benz”, am putut să îl cunoaștem mai bine în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1.

Înarmat cu o ambiție de fier, fostul concurent a dorit să își depășească limitele și să descopere cât de departe poate ajunge în competiția culinară, iar evoluția sa a fost una care i-a surprins nu doar pe fani, ci și pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Recent, artistul și partenera cu care forma un cuplu de mai bine de câțiva ani au reușit să îi surprindă pe prietenii virtuali cu vestea despărțirii. Fanii au reacționat rapid, mai ales că cei doi au apelat la un mod inedit pentru a-și anunța separarea. Iată despre ce este vorba!

Care e motivul pentru care Keed de la „Chefi la cuțite” și fosta lui iubită s-au despărțit

Vestea i-a surprins pe cei mai mulți dintre internauți, care știau că cei doi sunt fericiți împreună. Astfel, pe conturile personale de Instagram, cei doi au publicat o poză care îi surprinde extrem de uimiți, alături de un mesaj în care anunțau că nu mai formează un cuplu.

Cei doi foști parteneri au explicat că și-au dat seama că funcționează mai bine în calitate de prieteni, fapt pentru care relația lor nu mai era de mult timp una amoroasă:

„Uneori, cei mai buni prieteni devin iubiți, iar alteori iubiții devin doar cei mai buni prieteni. Sau mai bine zis, își dau seama că prietenia este ceea ce i-a ținut împreună atâta timp, și nu ceea ce credeau ei că este iubire. Relația dintre mine și Kiki nu mai e, de ceva timp deja, una amoroasă, însă am realizat amândoi cât de bine ne înțelegem și funcționăm pe toate celelalte planuri. Mă bucur enorm că am reușit și am ajuns în punctul în care să verbalizăm amândoi lucrurile astea cu liniște și pace în suflet.”, au precizat Keed și fosta lui iubită pe conturile personale de Instagram.

În ce relații a rămas Keed cu fosta lui iubită: „Am eliminat singura parte care ne împiedica să fim pe aceeași lungime de undă”

Cu toate că au decis să meargă pe drumuri separate, Keed de la „Chefi la cuțite” și fosta lui iubită au precizat că vor continua să lucreze împreună la proiecte:

„O să continuăm să lucrăm împreună, deci automat o să facem multe lucruri pe care le făceam și înainte tot împreună, doar că am eliminat din ecuație singura parte care ne împiedică, de multe ori, să fim pe aceeași lungime de undă. Nu ne așteptăm să înțeleagă prea multă lume lucrurile astea, acum nici un an cred că nici noi nu le-am fi înțeles prea bine, nu că ne-ar păsa; <<but it is what it is>>, și ne-am dori să nu trebuiască să explicăm lucrurile astea tuturor cunoscuților noștri, așa că aveți aici toată informația de care aveți nevoie.”, au mai scris cei doi foști iubiți pe conturile personale de Instagram.