Keed de la Șatra Benz, imagine emoționantă din copilărie! Ce a dezvăluit despre trecutul său

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Keed a făcut senzație în audiții cu o rețetă surprinzătoare de vită și tăiței „cu draci pe ei”. Mâncarea a fost extrem de gustoasă, motiv pentru care Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu i-au dat șansa de-a merge mai departe, în bootcamp.

Ce a dezvăluit Keed de la Șatra Benz despre trecutul său

Am aflat atunci că celebrul Keed de la Șatra Benz s-a apucat de muzică la 16 ani, a fost un an la facultate, a împărțit ziare în Danemarca, a vândut cosmetice în Marea Britanie și abia apoi a descoperit succesul, alături de trupa Șatra Benz.

„Nu aveam ce să fac în Călărași cu viața mea, am plecat prin străinătate, am băgat ziare în Danemarca și în Anglia am vândut cosmetice. Adică am vândut ziare (...). Am venit, am stat un pe acasă, un an și jumătate, în tot timpul ăsta am făcut muzică, însă nu mi-am asumat niciodată pânp la 23 de ani, să mă dedic acestui domeniu. Am plecat în Anglia de vreo trei ori pe parcursul a doi ani, din același loc. M-au dat afară de trei ori. Era muncă multă, stăteai doar în picioare (...). A treia oară am zis gata nu mai pot, mă duc să fac muzică.Am intrat în pâine după vreo patru ani, cu Șatra Benz a venit succesul”, a dezvăluit artistul despre el și trecutul său.

Citește și: Mesajul lui Keed pentru Elena Matei, chiar de ziua ei. Ce a recunoscut concurentul de la „Chefi la cuțite”

Keed, pe numele spu adevărat Ioniță Bogdan David, a explicat apoi în ce mod Șatra Benz a influențat industria muzicii românești, lucru ce i-a uimit din plin pe jurații „Chefi la cuțite”.

„Am schimbat muzica și fața industriei. Am influențat o generație întreagă, am fost primul proiect independent, nu am semnat cu case de discuri, și chestia asta a îndemnat la schimbare. Noi am deschis drumul, clar, punct. Și am influențat muzica și industria muzicală cap coadă. Orice piesă acum are o bucățică de trap. Nu se mai poate fără asta”, a mărturisit Keed, în sezonul 9 „Chefi la cuțite”.

După bootcamp, Keed a ajuns în echipa albastră condusă de Florin Dumitrescu, în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care luptă pentru a ajunge în finală.

Înarmați cu amuletele pe care le-au câștigat, cei trei chefi vor recurge la diferite strategii pentru a ajunge cu un pas mai aproape de victorie, într-un show plin de răsturnări de situație, momente tensionate și surprize de proporții. Concurenți de toate vârstele și din toate colțurile lumii, cu povești de viață suprinzătoare, înfruntă emoții uriașe și speră să ajungă până în marea finală, când se va afla cine este câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 9.

Vezi edițiile integrale pe AntenaPlay!​

Emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 9 este difuzată duminica de la ora 20:00, dar și luni și marți, de la ora 20:30, la Antena 1.