Lecții de viață și apariții memorabile, în marea premieră a sezonului 5 ,,Chefi la cuțite”

Premiera noului sezon ,,Chefi la cuțite” are loc în această seară pe Antena 1, iar prima ediție va impresiona telespectatorii prin apariții memorabile și concurenți pasionați. De la ora 20:00, primii bucătari care intră în arena culinară a show-ului se vor întrece pentru a obține votul de încredere al chefilor.

Etapa degustării pe nevăzute îi va trece pe concurenți prin toate stările, căci aflați la bancul de lucru al unei bucătării profesioniste, vor afla că emoțiile și presiunea concursului pot influența savoarea preparatului, pe care acasă îl pregăteau ca la carte. Cei trei jurați sunt mai mult decât încântați să descopere personaje inedite și ucenici pasionați de gastronomie, fiind dornici să își construiască trei echipe imbatabile:

,,Căutăm oameni cu care să avem o chimie, oameni luptători, entuziaști, talentați, care să facă spectacol în farfurie și în bucătăria <<Chefi la cuțite>>”, afirmă aceștia.

Deloc surprinzător, și anul acesta chef Scărlătescu este feblețea concurentelor. O doamnă în vârstă de 75 de ani îi declară deschis simpatia, nu înainte de a glumi cu Gina Pistol pe seama fanelor ce-au călcat pragul bucătăriei special pentru Cătălin Scărlătescu:

,,Să nu vă supărați pe mine, știu că pe alții i-ați bătut cu lingura, dar mie îmi place de chef Cătălin”. Cu o mâncare tradițională pe bază de pește, Vasilica speră să ajungă la sufletul juratului său preferat și să îl convingă că experiența sa este un atu necesar în echipa pe care și-o va forma. Cu un suflet tânăr, concurenta răspândește în jurul ei doar voie bună, însă nu va fi singura surpriză din această seară. Umorul va condimenta, ca de obicei, show-ul, iar susținătorii din culise vor trăi la intensitate maximă jurizarea pe nevăzute a celor dragi. Nu vor lipsi nici glumele de la masa jurizării, iar un preparat ce-i va face pe chef Bontea și chef Scărlătescu să își amintească de perioada copilăriei îi va da prilej lui chef Dumitrescu să glumească pe seama lor: ,,Îmi plac genul acesta de discuții cu voi, pentru că îmi dau seama cât de tânăr sunt”.

Pentru că cel de-al cincelea sezon este cel al poveștilor, toți candidații la un posibil cuțit se vor destăinui în fața celor trei jurați, care vor afla motivațiile și dorințele fiecăruia. Un concurent de meserie ,,visător”, o mamă ce dorește să-i îndeplinească visul fiicei, dar și o tânără pentru care ,,Chefi la cuțite” este prima opțiune pe lista dorințelor vor face parte din ediția premieră din această seară, care va începe la ora 20:00, pe Antena 1.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Chefi la cutite, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta.

Site-ul emisiunii este http://a1.ro/chefi-la-cutite/ şi este updatat zilnic cu ştiri.

Facebook avem pagina https://www.facebook.com/ChefiLaCutite ,

YouTube canalul nostru este https://www.youtube.com/user/Antena1AntenaTVGroup/videos.