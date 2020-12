Mesajul emoționant transmis de Claudia Radu, după eliminarea de la Chefi la Cuțite: "haideți să fim realiști"

Care este mesajul emoționant pe care l-a transmis Claudia Radu

Aseară, după ce s-au aflat finaliști sezonul 8 Chefi la cuțite, Claudia Radu a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, care a surprins publicul și a generat cele mai frumoase comentarii.

Cei care o apreciază pe Claudia au ținut să îi mărturisească că este un om cu suflet mare și că este o învingătoare, chiar dacă nu a reușit să ajungă până în ultima etapă.

"Mi-ați scris mulți în privat că vă pare rău că nu am ajuns în finală. Vă mulțumesc enorm pentru toate mesajele frumoase, dar nu vreau să vă pară rău. Mie nu îmi pare rău de nimic pentru că am câștigat lucruri mult mai valoroase decât banii sau farfuria de aur. Am câștigat prieteni, amintiri pentru o viață, experiență, rețete noi, o nouă perspectivă asupra gătitului, încredere, forță, putere și oportunități pentru un nou drum în carieră.", așa a început mesajul Claudiei