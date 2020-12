Mesajul lui Paul Maxim, după eliminarea de la Chefi la cuțite. Care este cel mai mare regret al concurentului lui Scărlătescu

Chef Dumitrescu i-a cerut Ginei să dezvăluie punctajele fiecărui concurent din cele 3 probe ale Semifinalei și pentru că Maria avea un punctaj mai mare în două din trei probe, Dumitrescu a trimis-o pe concurenta lui Bontea în Finala Chefi la cuțite.

Paul Maxim a scris pe contul său de Instagram că decizia lui Dumitrescu a făcut parte dintr-o strategie.

„Plec.... Da.. plec!

Dar plec ,cu capul sus, mândru de mine , mândru că am ajuns până aici…

Cea mai mare dezamăgire a mea .. chef Cătălin Scărlătescu a rămas fără om în finală…Dar nu-i nimic… e ca în tenis, câștigi, câștigi meciul... Nu-i nimic...

Azi am câștigat , am câștigat prieteni…

Dar ce vreau sa zic ,tenisul e pentru învingători ,

Iar tenisul e pentru sportivi... Iar chef Florin Dumitrescu nu e un sportiv, e un strateg bun care a gândit-o doar pentru el ...

Nu-i nimic pierdut…eu doar am câștigat…

Multe am câștigat ....

Eu mi-am făcut datoria față de chef Cătălin Scărlătescu.

Va pup și ne vedem in finală !

