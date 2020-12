Mesajul lui Robert Vasiliu după eliminarea de la Chefi la Cuțite: „Să nu îți pară rău pentru mine…”

Robert Vasiliu zis Ragnar a postat un mesaj pe contul său de Instagram, transmițându-le urmăritorilor săi că nu au de ce să fie triști pentru el, pentru că, deși a pierdut concursul, a câștigat prieteni pe viață.

În ediția 40 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” Ragnar a fost eliminat, în urma unei întorsături neașteptate. Cu toate că după eliminare Ragnar a spus că regretă plecarea, acesta privește acum partea bună a experienței pe care a trăit-o.

Robert Ragnar, despre Chefi la cuțite: A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea

„Să nu îți pară rău pentru mine, căci drumul meu nu se termină aici...

Bucură-te cu mine că am avut ocazia să ajung până aici, să cunosc atâția oameni cu care împărtășesc aceeași pasiune, oameni pasionați, frumoși și buni, să învăț lucruri noi...

Niciodată nu am avut parte de o așa experiență... a fost ceva unic și frumos...

A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea !!

Eu nu am pierdut !

Din contră... am câștigat

Am câștigat niște prieteni pe viață !!

Cel mai mare câștig al meu”, a transmis Robert Ragnar pe Instagram.