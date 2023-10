Mesajul lui Valentin Timofte de la Chefi la cuțite, după Finala sezonului 12. Ce a recunoscut față de Janni Alexandridis

Valentin Timofte a transmis un mesaj neașteptat la scurt timp de la Finala sezonului 12 Chefi la cuțite. Cuțitul de aur din echipa portocalie a făcut dezvăluiri uluitoare despre finaliștii show-ului culinar.

Finala sezonului 12 Chefi la cuțite a avut un deznodământ spectaculos. Valentin Timofte, Ioana Dehelean și Janni Alexandridis s-au întrecut în preparate pentru premiul cel mare în valoare de 30.000 de mii de euro.

Competiția a fost strânsă. Finaliștii și-au ales cele mai puternice echipe pentru a reușit să câștige show-ul culinar. De altfel, degustătorii au fost impresionați de fiecare farfurie în parte a celor trei concurenți.

Emoțiile s-au simțit la cote maxime pe tot parcursul etapei finale, însă cel mai tensionat moment al ultimei ediții a fost cel în care Irina Fodor a anunțat câștigătorul Chefi la cuțite sezonul 12. Telespectatorii au așteptat cu sufletul la gură să descopere numele de pe farfuria aurie.

Haosul și fericirea s-au dezlănțuit pe platoul de filmare când prezentatoarea TV a rostit numele lui Janni Alexandridis, cuțitul de aur din echipa magenta. Tânărul a plecat acasă cu titlul de învingător și premiul cel mare.

Ce mesaj a transmis Valentin Timofte la doar câteva zile de la Finala sezonului 12 Chefi la cuțite

Publicul a așteptat o reacție din partea lui Valentin Timofte, după ce Janni Alexandridis a câștigat sezonul 12 Chefi la cuțite. Se pare că finalistului i-a luat puțin timp să își revină de la ultima etapă a competiției, însă nu a uitat să vorbească despre experiența uluitoare din viața lui.

Așadar, cuțitul de aur din echipa portocalie a publicat câteva imagini senzaționale alături de un mesaj ce i-a lăsat mască pe oamenii din mediul online.

„Mi-a trebuit o zi ca să îmi revin după ce am văzut finala Chefi la cuțite alături de aproape toți colegii din platou 🤪. Cu siguranță e un moment pe care o să îl țin minte toată viața și tot la fel de sigur sunt că le voi povesti nepoților despre fiecare persoana pe care am întâlnit-o aici, pentru că toți am fost atât de diferiți. Mă bucur infinit că am făcut parte din sezonul 12 și că am avut ocazia să vă întâlnesc! Echipa Magenta și Echipa Saint Tropez, sunteți niște oameni deosebiți 🔝! @mariposas_dream_,@maryorishurtado22,@pastshopsuceava,@boonboonbymireille, @mohannad_zaid_alkilani, nea Ion, vă mulțumesc pentru că ați fost Portocali alături de mine! 🧡🧡

Ioana Dehelean, a fost o onoare pentru mine să particip alături de tine în această finală! Promit să vin la Bălcescu! 🫡 Si tânărului Janni Alexandridis, FELICITĂRI!! Pentru victorie (recunosc că mi-a fost greu 🤪), pentru realizările de până acum, pentru determinarea de care dai dovadă și pentru farfuriile frumoase pe care le faci!!🔝💪🔪 P.S. Eu zic că ne veți mai vedea împreună 🫣”, a scris Valentin Timofte.

