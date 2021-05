Paul Vasile, după eliminarea de la Chefi la cuțite: „Foarte mulți m-au criticat dur”. Ce mesaj a transmis „cuțitul de aur”

Paul Vasile a părăsit show-ul culinar în ediția din 30 mai 2021. Concurentul care a primit „cuțitul de aur” de la Soin Bontea în preselecțiile sezonului 9 Chefi la cuțite a transmis un mesaj emoționant, după eliminare.

Paul Vasile a intrat în echipele Chefi la cuțite, în calitate de „cuțit de aur” al echipei verzi. După al zecelea battle, Paul Vasile a obținut cel mai mic punctaj, însă Cătălin Scărlătescu și-a pus în joc o amuletă care i-a permis să-l salveze și să-l ia pe Paul în echipa lui. Parcursul lui Paul Vasile în echipa mov nu a fost unul îndelungat, din nefericire, pentru că și la probele individuale din urma celui de-al unsprezecelea battle Chefi la cuțite, Paul Vasile a clacat și a obținut punctajul care i-a adus eliminarea.

Ce mesaj a transmis Paul Vasile, după eliminarea de la Chefi la cuțite

Paul Vasile a transmis un mesaj pentru fanii săi de pe rețelele sociale, prin care a descris ce a însemnat experiența Chefi la cuțite pentru el:

„Mulți m-au întrebat ce înseamnă "Chefi la cuțite", dar nu pot spune decât faptul că este o experiență UNICĂ!”

Citește și: Chefi la cuțite, 30 mai 2021. Degustare plină de surprize după duel. Ce farfurie nu au înțeles chefii

Paul Vasile a ținut să mulțumească atât colegilor din echipa Verde cât și celor din echipa Mov pentru că l-au primit cu brațele deschise:

„Vreau să mulțumesc tuturor celor care fac această experiență de neuitat, echipei de producție, celor trei chefi, celor două familii din care am făcut parte, Furculitele mele, dar și Lingurițele care m-au primit cu brațele deschise, chiar dacă pentru puțin timp, oamenilor care ne privesc și ne admira, indiferent de zilele bune sau mai puțîn bune pe care le avem!”, a scris Paul Vasile pe rețelele sociale.

Paul Vasile s-a adresat atât celor care i-au complimentat talentele culinare, cât și celor care l-au criticat:

„Foarte mulți oameni m-au lăudat, dar în același timp, foarte mulți m-au criticat dur, însă, tuturor, vreau să vă spun că am dat tot ce am avut eu mai bun și că m-am străduit din răsputeri să ajung in finală, chiar dacă nu a fost așa. Va mulțumesc tuturor, baftă în continuare și fie ca cel mai bun să câștige!

Cine este Paul Vasile, „cuțitul de aur” al lui Sorin Bontea

Paul Vasile are 27 de ani, a urmat o școală de bucătari și a început de la munca de jos în ceea ce privește ucenicia în bucătărie. Când avea 23 de ani Paul a lucrat în ami multe restaurante în Londra.

Citește și: Chefi la cuțite, 30 mai 2021. Duelul a dus concurenților o probă cu ingrediente neașteptate

În preselecțiile de la Chefi la cuțite, Paul Vasile i-a impresionat atât de mult pe chefi, încât nu a primit numai 3 cuțite, ci și unul de aur

„Am vrut să urmez o școală de bucătari și am făcut asta. Nu am lipsit de la nicio practică, nu lipseam niciodată. Chiar și de Crăciun m-am dus la practică, să pot să învăț. Am emoții, acasă îți iese mai bine, când ești în elementul tău. Imediat după cursuri am vrut să mă angajez într-o bucătărie profesionistă. Am fost ajutor de ajutor de bucătar, eram băiatul care spală pe jos, cară farfurii, duce gunoiul. La vârsta de 23 de ani am avut oportunitatea de-a pleca la Londa, unde am lucrat în diferite locuri (...). Am plecat și la un restaurant cu o stea Michelin”, a povesit Paul Vasile în preselecții.

Din păcate, presiunea competiției l-a determinat pe Paul Vasile să clacheze cu preparatul său, fapt car ei-a adus eliminarea.

Cata doua episoade noi din Keeping Faith in fiecare sambata pe AntenaPLAY. Hai sa vezi ce se intampla un noul sezon