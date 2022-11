Prima apariție televizată a lui Sorin Ilieș, după eliminarea din sezonul 10 Chefi la cuțite. Ce detalii a scos la iveală

Sorin Ilieș, cuțitul de aur din echipa lui chef Sorin Bontea, a părăsit competiția sezonului 10 Chefi la cuțite în ediția 24 a emisiunii, de pe data de 25 octombrie 2022. Concurentul a realizat farfuria ce a obținut cel mai mic punctaj al serii.

De-a lungul show-ului culinar, Sorin Ilieș a demonstrat tuturor că este un bucătar foarte bun. Încă din preselecții, acesta i-a impresionat pe chefi cu preparatul său spectaculos și cu talentul în arta gastronomiei.

Mai mult decât atât, concurentul a făcut istorie în sezonul 10 Chefi la cuțite. Sorin Ilieș a primit cele trei cuțite de aur din partea juraților, lucru unic în cadrul emisiunii.

La mai bine de o săptămână de la eliminarea sa din competiție, cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea a apărut din nou pe micile ecrane ale telespectatorilor, dar în calitate de invitat special la Xtra Night Show de la Antena Stars.

Sorin Ilieș și Adrian Stroe, cuțitul de aur din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, au pășit în platoul emisiunii lui Dan Capatos pentru a discuta despre experiența unică pe care au trăit-o la Chefi la cuțite.

Ce dezvăluiri a făcut Sorin Ilieș despre plecarea lui din competiția sezonului 10 Chefi la cuțite

Sorin Ilieș a avut parte de o primă apariție televizată, la scurt timp de la eliminarea din sezonul 10 Chefi la cuțite. Concurentul a scos la iveală detalii neașteptate despre plecarea sa din show-ul culinar.

„A fost o surpriză pentru toată lumea! Eu am pus foarte multă presiune pe mine, iar atunci când pui foarte multă presiune riști să greșești. Nu știu dacă am reușit să scot din mine ceea ce trebuia. A fost un pic mai greu. Sunt obișnuit cu echipa cu care lucrez, aici a fost un pic mai dificil.

Problema cred că a început la battle-ul patru, înainte de etapa individuală, când n-am gătit carnea pe care mi-am dorit-o eu. Nu a ieșit ceea ce trebuie și am fost un pic demoralizat, iar în battle-ul patru nu am mai reușit să mă gândesc deloc la farfuria pe care eu trebuie să o fac. Am rămas blocat. Asta e!”, a mărturisit Sorin Ilieș.

