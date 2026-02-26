Richard Abou Zaki, imagine de mii de like-uri cu Charles Leclerc. Ce anunț a făcut juratul Chefi la cuțite

Richard Abou Zaki a publicat o imagine de mii de like-uri alături de celebru pilot de curse, Charles Leclerc. Mai mult, juratul Chefi la cuțite a făcut și un anunț important chiar înainte cu câteva zile de premiera noului sezon al show-ului culinar.

Richard Abou Zaki a reușit să își ia prin surprindere prietenii virtuali cu o postare neașteptată. Toți au rămas uluiți când l-au văzut pe juratul Chefi la cuțite în același loc cu faimosul pilot de curse, Charles Leclerc.

Pentru că este foarte activ pe rețelele sociale, cheful nu a ezitat să le arate fanilor săi că a avut ocazia să cunoască o personalitate celebră din Formula 1. De asemenea, imaginile publicate de Richard Abou Zaki au stârnit peste 6 mii de like-uri și o mulțime de reacții.

Richard Abou Zaki și Charles Leclerc, apariție rară împreună. Ce anunț a făcut juratul Chefi la cuțite

Cu doar patru zile înainte de premiera noului sezon Chefi la cuțite, Chef Richard Abou Zaki le-a dat o veste neașteptată prietenilor virtuali. Acesta lucrează la un nou proiect care implică și un celebru pilot de curse.

Articolul continuă după reclamă

De altfel, 2026 a început într-un ritm trepidant pentru juratul Chefi la cuțite. Astfel, pe lângă filmările pentru un nou sezon al show-ului culinar, Richard Abou Zaki pregătește mai multe proiecte, iar unul dintre ele este în plină desfășurare.

Citește și: La 20 de ani, Oleg Dobrin vine cu mari speranțe la Chefi la cuțite: „Am gătit pentru președinți de stat. Sunt de 4 ani în domeniu”

După colaborarea cu Mădălina Ghenea, cheful filmează acum la Milano împreună cu reputatul pilot Charles Leclerc.

„De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic. Sunt foarte fericit și recunoscător atunci când munca pe care o fac cu atâta pasiune la cel mai înalt nivel mă poartă spre astfel de ocazii și proiecte extraordinare. Mai multe nu pot dezvălui deocamdată”, a declarat Chef Richard despre colaborarea cu celebrul sportiv monegasc care are în palmares numeroase victorii în competițiile internaționale de Formula 1.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Prietenii virtuali au fost luați prin surprindere de anunțul juratului Chefi la cuțite. Mai mult, aceștia au ținut să-l felicite pentru noua realizare.

„Top, top, top! Abia aștept să văd!”, „Bravo Richard. Charles e băiat de băiat. Îmi place mult de el.”, „Absolut minunat!”, „Felicitări! Cel mai tare!”, „Wow! Nu cred!” sau „Doi dintre oamenii mei favoriți!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Citește și: Alex Dodoaia, preparat neașteptat la Chefi la cuțite: „Am lucrat 16-17 ore pe zi într-un renumit restaurant cu stele Michelin”

Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki se va întoarce la București pentru a continua filmările show-ului culinar – și va reveni din 2 martie și pe micile ecrane, alături de Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu, pentru a da startul sezonului 17 al show-ului culinar la Antena 1 și AntenaPLAY.