La 20 de ani, Oleg Dobrin vine cu mari speranțe la Chefi la cuțite: „Am gătit pentru președinți de stat. Sunt de 4 ani în domeniu”

Mai sunt doar 5 zile până la startul sezonului 17 Chefi la cuțite: Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu aduc la Antena 1 și AntenaPLAY în fiecare seară de luni, marți și miercuri, de la 20:30, adrenalina luptelor pentru amulete, dar și savoarea specială a audițiilor în care descoperă noi concurenți îndrăgostiți de bucătărie.

La doar 20 de ani, Oleg Dobrin vine cu mari speranțe la Chefi la cuțite sezonul 17. Ce a dezvăluit

Printre concurenții care intră cu ambiții mari la audițiile acestui sezon se numără Oleg Dobrin, care vine din Republica Moldova.

„Mi-am început cariera de bucătar la 16 ani – după ce mi-am terminat cariera de dansator. Făceam dansuri populare, balet și dansuri moderne, dar am avut o accidentare... N-o să uit prima zi de bucătărie niciodată. Am lucrat 13 ore fără pauză. Am ajuns seara acasă și am spus că nu mai vreau bucătărie niciodată. Dar în adâncul sufletului simțeam că ăsta e drumul meu. Bucătăria este emoție. Poți crea povești în farfurie. Mie îmi place să spun că am fost într-o lume a artei și acum am dat de altă lume a artei”, spune Oleg, care are doar 20 de ani, dar se mândrește deja cu o carieră frumoasă în domeniul culinar.

”Am făcut cursuri de gastronomie la cea mai bună școală de bucătari din Chișinău. Bucătăria este totul pentru mine. Mă dedic ei 100% și trăiesc pentru bucătărie. Am lucrat în diferite restaurante de top din Chișinău. Am gătit pentru președinți de stat. Împreună cu Chef-ul de la restaurantul unde lucrez organizăm cine private cu mâncare moldovenească reinterpretată. Cred că am gătit pentru ambasadorii tuturor țărilor în Moldova și pentru sportivi de performanță din întreaga lume”, mai spune Oleg. Oare a fost pregătit pentru întâlnirea cu jurații?

Ce le-a gătit celor patru Chefi, cum s-au văzut în farfurie cei patru ani de experiență culinară și ce verdict a primit Oleg telespectatorii vor descoperi în noul sezon Chefi la cuțite, din 2 martie la Antena 1 și AntenaPLAY.