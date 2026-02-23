Antena Căutare
Alex Dodoaia, preparat neașteptat la Chefi la cuțite: „Am lucrat 16-17 ore pe zi într-un renumit restaurant cu stele Michelin”

În noul sezon Chefi la cuțite, Alex Dodoaia a intrigat jurații cu preparatul său. Oare ce verdict a primit?

Publicat: Luni, 23 Februarie 2026, 13:09
Mai sunt șapte zile până când Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu deschid din nou bucătăria Chefi la cuțite, pregătiți pentru emoțiile audițiilor și presiunea amuletelor sezonului 17.

Cei patru jurați se reunesc astfel din 2 martie la masa degustărilor pe nevăzute – acolo unde vor căuta cu nerăbdare noi talente culinare, fie că e vorba de concurenți cu experiențe remarcabile sau competitori super-pasionați de arta gastronomică.

Alex Dodoaia a venit cu un preparat neașteptat la Chefi la cuțite. Cum i-a surprins pe jurați în noul sezon

Unul dintre participanții la audiții dornic să-i cucerească pe Chefi cu un preparat inedit este Alex Dodoaia, un concurent care în prezent lucrează la un hotel bucureștean de top, după o carieră de zece ani în bucătăriile din Anglia.

„Am lucrat ca Chef de partie la L’Enclume, renumitul restaurant londonez cu trei stele Michelin al lui Simon Rogan”, a povestit Alex. Celebrul Chef britanic este un pionier al mișcării farm to table, conexiunea profundă cu natura fiind baza bucătăriei sale.

Citește și: Jurații Chefi la cuțite, premiați la Gala Chefi de România: „Multă muncă. Pasiune, oboseală și stres”

„Acolo aveam de pregătit zilnic câte 16 feluri de mâncare pentru tasting menu, la prânz și cină. Ne trezeam în fiecare zi la 6:30 dimineața, mergeam în grădina restaurantului, culegeam totul proaspăt, trebuia apoi să preparăm totul până la ora 12. Lucram câte 16-17 ore pe zi. Eram foarte obosit, dar în fiecare zi mă trezeam cu energia gândului că vreau să ajung cineva în meseria asta. După această experiență, am preluat un hotel, unde ca Chef am obținut două rozete după un an de zile”, le-a dezvăluit Alex juraților.

Hotărât să-i impresioneze pe Chefi, Alex va pregăti în audiții un preparat neobișnuit – dar oare decizia lui a fost una inspirată? Despre ce preparat este vorba, întreaga poveste a lui Alex Dodoaia și reacția juraților urmează în noul sezon Chefi la cuțite, difuzat la Antena 1 și AntenaPLAY din 2 martie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30.

