Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”

Gabriela Cristea s-a afișat fără strop de machiaj pe rețelele sociale. Postarea prezentatoarei TV a generat o mulțime de like-uri și de reacții din partea fanilor.

Gabriela Cristea este un nume celebru în showbiz-ul românesc. Chiar dacă s-a retras de pe micile ecrane ale publicului, prezentatoarea TV are o comunitate impresionantă de fani în mediul online, acolo unde este foarte activă.

În urmă cu mai bine de un an, vedeta a luat decizia de a-și pune cariera pe pauză pentru a petrece mai mult timp alături de familie. Un lucru este cert, Gabriela Cristea strălucește de când s-a dedicat în totalitate soțului și fetițelor ei.

Pentru că are o relație foarte specială cu cei care o apreciază, prezentatoarea TV nu uită să vorbească pe rețelele sociale despre cele mai importante evenimente din viața ei. Recent, aceasta a anunțat că și-a cumpărat o proprietate în Italia.

Mai mult, Gabriela Cristea a reușit să impresioneze pe toată lumea cu ultimele apariții din mediul online. Prietenii virtuali au fost surprinși de cât de mult a putut să slăbească vedeta. Se pare că soția lui Tavi Clonda este foarte atentă la felul în care arată.

Cum s-a pozat Gabriela Cristea fără strop de machiaj. Care este adevărul despre tenul ei

De asemenea, prezentatoarea TV a reușit să atragă atenția fanilor cu o postare ce a stârnit o mulțime de comentarii. Aceasta a distribuit pe contul de Instagram o fotografie în care apare fără strop de machiaj.

Gabriela Cristea le-a demonstrat tuturor că are un ten lipsit de imperfecțiuni. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că vedeta are un adevărat ritual prin care își menține pielea hidratată și strălucitoare.

Unele persoane și-au dorit să-i transmită cuvinte de laudă pentru modul în care arată, altele i-au făcut complimente.

„Ești minunată!”, „Ce frumoasă ești!”, „Prea naturală, prea frumoasă!”, „Doamne, ce ochi superbi!”, sau „Sunteți super frumoasă!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Cât de mult a slăbit Gabriela Cristea

În ultima perioadă, Gabriela Cristea a trecut printr-o transformare de zile mari, iar fanii i-au apreciat ambiția. Se pare că prezentatoarea TV a scăpat de kilogramele nedorite, iar rezultatele sunt vizibile.

Imaginile sale de pe rețelele sociale au atras imediat atenția fanilor. Aceștia nu au putut trece cu vederea faptul că vedeta a slăbit foarte mult.

