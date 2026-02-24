Complimentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Mihai Bendeac. Ce a putut să-i spună Florin Piersic: „E prima dată în viața mea…”

Mihai Bendeac a fost lăsat fără cuvinte de maestrul Florin PIersic care i-a făcut un compliment cu totul și cu toul neașteptat.

Mihai Bendeac îi poartă un profund respect și o mare admirație lui Florin Piersic, despre care a mărturisit că l-a inspirat în carieră. La rândul său, actorul în vârstă de 90 de ani, îl apreciază foarte mult pe colegul lui de breaslă mai tânăr.

Recent, Florin Piersic i-a făcut o declarație neașteptată lui Mihai Bendeac, iar acesta a publicat pe rețelele sociale înregistrarea video.

Florin Piersic, compliment neașteptat pentru Mihai Bendeac: „Îmi pare rău că nu sunt...”

„Mi-e drag de el de nu mai pot. E prima dată în viața mea, spun adevărat, la 90 și ceva de ani, când îmi pare rău că nu sunt h****** să mă culc cu el. Aşa mi-e drag de el”, a spus Florin Piersic.

„Ăsta e complimentul… nu ştiu cine să-mi facă vreodată un compliment d-ăsta! Vă mulţumesc, maestre! Nu știu cum să răspund acuma. Asta este marea problemă”, a spus Mihai Bendeac.

La Gala Florin Piersic, organizată cu ocazia aniversării acestuia de 90 de ani, Mihai Bendeac a urcat pe scenă pe un cal, a avut un moment umoristic interpretându-l pe Mărgelatu, iar apoi i-a sărutat mâna lui Florin Piersic și i-a transmis un mesaj emoționant.

„Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult, mama e în sală, dar țin să spun asta. Nu cred că există topuri pentru actori, care sunt mai mari, mai buni profesional, nu cred în asta, dar cred că putem să ne gândim care actor e cel mai iubit.

Vreau să vă spun că din cauza sau datorită dumneavoastră, nu știu momentan, am atins un moment în care, nu vreau să transform asta într-o virtute, dar de foarte multe ori familia mea e mai puțin importantă decât publicul meu. Nu e ceva de lăudat, îmi pare rău că spun asta de față cu mama, de când mă știu pe această lume și în această profesie, eu m-am uitat la dumneavoastră ca la Dumnezeu și relația pe care dumneavoastră ați dezvoltat-o cu publicul de-a lungul timpului mi se pare că e absolut unică. Nu am să ajung niciodată așa cum sunteți dumneavoastră iubit”, a spus Mihai Bendeac despre Florin Piersic.

