Seară trepidantă, cu 2 amulete în bucătăria Chefi la cuțite Show-ul culinar își păstrează supremația în topul audiențelor

Florin Borșaru, concurentul lui Florin Dumitrescu, a avut farfuria cu cel mai mic punctaj, dar a fost salvat de la eliminare de Sorin Bontea. Așadar, Florin Borșaru va avea o misiune dificilă: să-și dovedească loialitatea față de echipa roșie într-o seară extrem de agitată în bucătăria show-ului culinar. Diseară se vor arunca două amulete în joc, complicând acțiunea la bancurile de lucru!

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 11 a fost lider de audiență cu ediția 29 din data de 30 mai 2023, la Antena 1

Difuzată în intervalul 20:29 – 23:47, ediția Chefi la cuțite de ieri seară a ocupat primul loc în topul audiențelor pe toate targeturile. Pe segmentul de public comercial, a înregistrat 8.4 puncte de rating și 29% cotă de piață. Și la orașe, show-ul culinar s-a situat pe primul loc, înregistrând 8.6 puncte de rating și 24% cotă de piață. Chefi la cuțite s-a impus ca lider de piață și la nivel național, cu 8.1 puncte de rating și 23% cotă de piață. În minutul de aur 22:33, ediția de ieri seară Chefi la cuțite a fost urmărită de aproape 1,9 milioane de telespectatori. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență și pe intervalul orar prime time (19:00 – 23:00), înregistrând pe segmentul de public comercial, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, 6.7 puncte de rating și 25% cotă de piață. Antena 1 și-a păstrat supremația în prime time și pe segmentul urban, cu 7 puncte de rating și 20.1% cotă de piață.

Citește și: Chefi la cuțite, 30 mai 2023. Copiii au făcut show la degustare. Ce confesiuni a făcut chef Cătălin Scărlătescu

Postul TV Antena 1 a ocupat primul loc și pe întregul interval orar 02:00 – 26:00, înregistrând pe tronsonul comercial 2.7 puncte de rating și 22.3% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat pe intervalul whole day și pentru publicul urban, Antena 1 înregistrând 3 puncte de rating și 17.9% cotă de piață.

Cel de-al optulea battle a adus multă tensiune, dar și umor la bancurile de lucru, după ce Cătălin Scărlătescu a intrat în luptă hotărât să-și ajute concurenții cu o amuletă devastatoare. Porunca acesteia a fost ca adversarii să gătească legați spate-n spate. A urmat un adevărat haos în bucătăria show-ului culinar – iar strategia lui Chef Scărlătescu a dat roade. Echipa lui a obținut astfel prima victorie în battle-urile acestui sezon. Finalul serii a mai adus o surpriză: după proba individuală, Chef Dumitrescu a pierdut un concurent, pe Florin Borșaru, salvat de la eliminare de Chef Bontea, care a folosit amuleta ce i-a permis acest privilegiu.

Citește și: Chefi la cuțite, 30 mai 2023. Mihaela Zahariea s-a înfuriat când a auzit ce îi cere Stelian Nistor. Ce s-a întâmplat la duel

„Battle-ul 9. N-am pierdut niciun om. Culmea, am unul în plus!”, a declarat cu umor Chef Bontea, înaintea confruntării din această seară. ”Chiar dacă am crescut cu echipa gri, acum nu am ce să mai fac și voi fi nevoit să lupt împotriva lor”, a spus Florin Borșaru, purtând noua sa tunică roșie. În această seară, echipele vor avea de dat un test esențial: cel financiar. Cele trei tabere se vor bate în preparate delicioase, dar și în bugete care pot constrânge sau pot deruta, fiind prea permisive. Respectarea unui buget impus pentru a găti pe gustul unui juriu de specialiști cu pretenții se va dovedi o probă dificilă pentru echipe. În afara oricărui buget și cu adevărat neprețuite în bucătăria show-ului sunt, însă, amuletele. Iar în această seară, se vor arunca două în joc! Florin Dumitrescu și Sorin Bontea se vor duela, fiecare folosind câte un avantaj important din arsenalul său. Se anunță, așadar, o nouă seară palpitantă în bucătăria show-ului culinar. Despre ce amulete este vorba și cui îi va reveni, de această dată, victoria telespectatorii vor afla în ediția Chefi la cuțite din această seară, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 30 mai 2023