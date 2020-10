Sorin Drugan a înfruntat pirații, în timp ce naviga în jurul lumii cu o barcă de opt metri! Ce a dezvăluit la „Chefi la cuțite”

Ajutat de fiul său, concurentul a pregătit o rețetă specială de chilli con carne. Am aflat că cei doi au o școală de navigație, dar au în comun și pasiunea pentru mare, pentru ambarcațiuni și pentru…bucătărie!

„Eu în 2017 am plecat din Limanu, cu o ambarcațiune de opt metri, cu vele. Am trecut Marea Neagră, am trecut Mediterana, am ajuns în Gibraltar, în Caraibe. Am ajuns apoi în Canalul Panama, Insulele Solomon și nu numai. Acum am luat pauză, din cauza pandemiei și ca să particip la emisiune. Am avut și o întâlnire cu pirații, m-au atacat două bărci de pirați. Am avut noroc”, a dezvăluit Sorin Drugan, spre marea surpriză a celor trei jurați ai emisiunii „Chefi la cuțite”, care au ascultat cu mult interes cum s-a terminat povestea cu pirații.

