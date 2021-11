Vă amintiți de Foca, fostul concurent de la Chefi la cuțite? Cum arată acum Silviu Costan și cum s-a fotografiat cu soția lui

Cu siguranță fanii Chefi la cuțite și-l amintesc pe Foca, pe numele său real Silviu Costan. Fostul concurent al lui Sorin Bontea, din ediția cu numărul 8 de Chefi la cuțite a intrat câștigat rapid admitrația publicului, prin talentul său culinar, dar și prin carisma și bunătatea de care a dat dovadă.

De altfel, Foca a fost îndrăgit de toți concurenții, atât din echipa sa, cât și din echipele rivale, conduse de Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

Cum arată Foca, la un an de la participarea sa la Chefi la cuțite, sezonul 8

În pezent, Foca se bucură în continuare de bucătărie, se filmează oferind rețete și își încântă fanii de pe rețelele sociale. Tototdată, Foca se vucură de timp petrecut în familie, alături de soția sa.

Recent, Silviu Costan a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare ținându-și în brațe soția. În imagine, fanii au putut observa că Foca est epuțin schimbat: nu a renunțat la barba stufoasă, însă și-a lăsat părul să crească. Zâmbetul a rămas neschimbat față de cum îl știu fanii care se uitau la sezonul 8 de Chefi la cuțite.

Silviu Costan (Foca), parcurs impresionat în sezonul 8 de la Chefi la cuțite

Silviu Costan (Foca) a venit în sezoul 8 de la Chefi la Cuțite, fiind înscris chiar de soția acestuia.

„Nevasta mea m-a înscris. Mi-a căzut fața când am văzut mesajul de la ea, că sunt înscris. M-a luat cu dureri de cap, cu frisoane, cu tot. Nu am avut eu curaj să mă înscriu, nu mă văd la televizor. Nu am absolvit nicio școală de bucătar, e doar pasiunea, dorința, experiența mea în bucătărie”, a spus Foca.

În trecut Foca a lucrat în Marea Britanie ca bucătar și i-a impresionat pe chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, încă din preselescții. Foca i-a impresionat pe chefi și a ajuns în echipa lui Sorin Bontea.

Foca a părăsit competiția înainte de semifinala sezonului 8.

Finala sezonului 8 de Chefi la cuțite s-a jucat între Roxana Blenche, Ionuț Belei și Maria Șandru, câștigător fiind concurentul lui Sorin Bontea, Ionuț Belei.