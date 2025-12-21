Antena Căutare
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 21 decembrie 2025. Luptă aprigă după battle-ul nouă! Echipele dau totul pentru un loc în marea finală

Episodul 20 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 21 decembrie 2025. Echipa galbenă, echipa albastră și echipa roșie au avut parte de o luptă aprigă după al nouălea battle. După ce Irina Fodor le-a explicat regulile noii probe, concurenții s-au concentrat cât au putut de bine și au dat tot ce au avut mai bun pentru a se asigura că își vor păstra locul în competiție, având în minte doar lupta pentru marea finală.
Duminica, 21.12.2025, 22:30
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 21 decembrie 2025. Moment dureros! Irina Fodor anunță trei eliminări din competiție! Cine a plecat acasă

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 21 decembrie 2025. Jurizare dificilă! Chefii aleg cine părăsește competiția după proba cu legume

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 21 decembrie 2025. Rezultate decisive în battle! Echipa lui Chef Richard Abou Zaki câștigă detașat

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 21 decembrie 2025. Preparate excepționale, decizie dificilă! Medicii aleg farfuria câștigătoare

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 21 decembrie 2025. Amulete periculoase și amenzi pe bandă rulantă: Chef Orlando și Chef Alexandru schimbă jocul

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 21 decembrie 2025. De la mâncare românească la bucătăria franceză! Battle-ul nouă decide farfuriile câștigătoare

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 21 decembrie 2025. Cine rezistă fără să râdă? Jocul Irinei Fodor aduce un avantaj uriaș echipelor

Neatza de Weekend, 21 decembrie 2025. Fashion Tips by Ellida Toma: Bijuterii pentru sărbători

Neatza de Weekend, 21 decembrie 2025. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii viitoare

Neatza de Weekend, 21 decembrie 2025. Rubrica "Recorduri de weekend"! Cine asamblează o căsuță din turtă dulce

Super Neatza, 21 decembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii simt frustrare față de un program sau un stil de viață

Super Neatza de Weekend, 21 decembrie 2025. Ilona a revenit la Neatza! Cum este viața de mămică

