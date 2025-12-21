Chefi la cuțite | Sezonul 16, 21 decembrie 2025. Luptă aprigă după battle-ul nouă! Echipele dau totul pentru un loc în marea finală

Episodul 20 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 21 decembrie 2025. Echipa galbenă, echipa albastră și echipa roșie au avut parte de o luptă aprigă după al nouălea battle. După ce Irina Fodor le-a explicat regulile noii probe, concurenții s-au concentrat cât au putut de bine și au dat tot ce au avut mai bun pentru a se asigura că își vor păstra locul în competiție, având în minte doar lupta pentru marea finală.

Duminica, 21.12.2025, 22:30