Chefi la cuțite, 18 martie 2026. Cine a câștigat al nouălea joc de amuletă. Daciana Sârbu a dat verdictul

Daciana Sârbu a jurizat a noua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite. În ediția de pe 18 martie 2026, cei 4 jurați au avut ca temă de gătit aluatul. 

Publicat: Miercuri, 18 Martie 2026, 22:30 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 17:48
Chef Sautner a câștigat a noua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite | Antena 1

Chefii Ștefan, Richard, Orlando și Sautner au luptat pentru o nouă amuletă valoroasă, care va pune în dificultate echipele adverse: „Ai puterea ca indiferent de probă să intorduci echipelor adverse câte un ingredient, la fiecare 10 minute”, le-a explicat Irina Fodor puterea amuletei.

Daciana Sârbu a gustat preparatele chefilor

Dincolo de lumea politică, invitata serii are studii gastronomice de specialitate. Daciana Sârbu a urmat cursurile unei școli renumite de gastronomie din Franța și deține o un lanț faimos de cofetării.

Tema amuletei pare simplă, dar este cu atât mai complicată: aluatul!

Citește și: Chefi la cuțite, 16 martie 2026. Cine a câștigat amuleta a șaptea. Florin Răducioiu: „Preparatul a fost irezistibil”

Ce au gătit chefii la jocul pentru amuletă

Iată ce au gătit chefii la jocul pentru amuletă din 18 martie 2026 de la Chefi la cuțite.

Chef Ștefan Popescu

Caramele făcute din aluat, umplute cu homar și porumb dulce și un sos bisc.

Chef Richard

Tort de carne dulce și sărat, cu pere caramelizate, carpaccio de dovleac glazurat, piure de dovleac și sos marsala, iar în aluat găsim vită, guanciale și foie gras.

Chef Orlando Zaharia

Choux craquelin cu cremă de lapte și vanilie, inserție de mură confiată în coniac, compote de zmeură și cremă de smântână acidă, cu pudră de zmeură.

Chef Alexandru Sautner

Tartă Tatin, înghețată de vanilie, nuci pecan și stafide.

Când și-au degustat preparatele, chef Sautner a considerat că aluatul lui chef Richard a fost crud. Ceilalți chefi nu au fost de acord, iar chef Richard a explicat că aluatul s-a umezit după ce a absorbit grăsimea de la carne. Chef Richard a sugerat că și aluatul lui Sautner pare crud, după ce a absorbit caramelul.

Cine a câștigat a noua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite. Daciana Sârbu a avut o misiune dificilă: „Nu îmi vine să cred”

Pentru tigaia aurie, Daciana Sârbu a oscilat între preparatul lui chef Sautner și cel al lui Richard, dar fiind o mare admiratoare a desertului, aceasta a ales dulcele.

Chef Sautner a câștigat amuleta, potrivit jurizării Dacianei Sârbu.

  • 5 puncte Chef Sautner;
  • 4 puncte Chef Richard;
  • 3 puncte Chef Orlando;
  • 2 puncte Chef Ștefan.

Chef Richard a remarcat că chef Sautner nu s-a bucurat prea mult de victorie.

„N-am avut reacție pentru că nu mă așteptam. Nu îmi vine să cred. Abia acum realizez că am luat amuleta”, a spus chef Sautner.

În etapa battle-urilor, chef Sautner va avea un avantaj important cu care îi va pune în dificultate pe concurenții echipelor adverse.

Citește și: Chefi la cuțite, 17 martie 2026. Cine a câștigat al optulea joc de amuletă și prima bombă a sezonului 17

Chef Alexandru Sautner, mesaj emoționant de ziua mezinei sale. Cum arată Emma la 9 ani și ce i-a transmis tatăl fiicei s...
AS.ro Nepoata dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu se pregăteşte de nuntă! Cum arată inelul de logodnă Nepoata dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu se pregăteşte de nuntă! Cum arată inelul de logodnă
Observatornews.ro ANIMAȚIE. Tragedie cu 5 victime, după ce remorcherul Astana s-a răsturnat. Una dintre ele urma să facă nunta ANIMAȚIE. Tragedie cu 5 victime, după ce remorcherul Astana s-a răsturnat. Una dintre ele urma să facă nunta
Antena 3 Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului" Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"

Chef Alexandru Sautner, mesaj emoționant de ziua mezinei sale. Cum arată Emma la 9 ani și ce i-a transmis tatăl fiicei sale
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Chefi la cuțite, 17 martie 2026. Cine a câștigat al optulea joc de amuletă și prima bombă a sezonului 17
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară Narva”
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și viitoarea soacră
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Salată de post cu linte și legume crocante. Rețetă bogată în proteine
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși.
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Pensionarii vor primi 596 lei! Cine se încadrează să ia banii
Falimentul bate la ușa fermelor: laptele costă 2 lei să fie produs, dar se vinde cu un leu
Mira aruncă bomba! Indiciul că Levi Elekes ar fi înșelat-o: S-a jurat pe ochii mei...
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
IPS Teodosie i-a făcut
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Lapte vegetal din orez. Rețetă de băutură simplă și delicată
