Chefi la cuțite, 18 martie 2026. Cine a câștigat al nouălea joc de amuletă. Daciana Sârbu a dat verdictul

Daciana Sârbu a jurizat a noua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite. În ediția de pe 18 martie 2026, cei 4 jurați au avut ca temă de gătit aluatul.

Chefii Ștefan, Richard, Orlando și Sautner au luptat pentru o nouă amuletă valoroasă, care va pune în dificultate echipele adverse: „Ai puterea ca indiferent de probă să intorduci echipelor adverse câte un ingredient, la fiecare 10 minute”, le-a explicat Irina Fodor puterea amuletei.

Daciana Sârbu a gustat preparatele chefilor

Dincolo de lumea politică, invitata serii are studii gastronomice de specialitate. Daciana Sârbu a urmat cursurile unei școli renumite de gastronomie din Franța și deține o un lanț faimos de cofetării.

Tema amuletei pare simplă, dar este cu atât mai complicată: aluatul!

Citește și: Chefi la cuțite, 16 martie 2026. Cine a câștigat amuleta a șaptea. Florin Răducioiu: „Preparatul a fost irezistibil”

Ce au gătit chefii la jocul pentru amuletă

Iată ce au gătit chefii la jocul pentru amuletă din 18 martie 2026 de la Chefi la cuțite.

Chef Ștefan Popescu

Caramele făcute din aluat, umplute cu homar și porumb dulce și un sos bisc.

Chef Richard

Tort de carne dulce și sărat, cu pere caramelizate, carpaccio de dovleac glazurat, piure de dovleac și sos marsala, iar în aluat găsim vită, guanciale și foie gras.

Chef Orlando Zaharia

Choux craquelin cu cremă de lapte și vanilie, inserție de mură confiată în coniac, compote de zmeură și cremă de smântână acidă, cu pudră de zmeură.

Chef Alexandru Sautner

Tartă Tatin, înghețată de vanilie, nuci pecan și stafide.

Când și-au degustat preparatele, chef Sautner a considerat că aluatul lui chef Richard a fost crud. Ceilalți chefi nu au fost de acord, iar chef Richard a explicat că aluatul s-a umezit după ce a absorbit grăsimea de la carne. Chef Richard a sugerat că și aluatul lui Sautner pare crud, după ce a absorbit caramelul.

Cine a câștigat a noua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite. Daciana Sârbu a avut o misiune dificilă: „Nu îmi vine să cred”

Pentru tigaia aurie, Daciana Sârbu a oscilat între preparatul lui chef Sautner și cel al lui Richard, dar fiind o mare admiratoare a desertului, aceasta a ales dulcele.

Chef Sautner a câștigat amuleta, potrivit jurizării Dacianei Sârbu.

5 puncte Chef Sautner;

4 puncte Chef Richard;

3 puncte Chef Orlando;

2 puncte Chef Ștefan.

Chef Richard a remarcat că chef Sautner nu s-a bucurat prea mult de victorie.

„N-am avut reacție pentru că nu mă așteptam. Nu îmi vine să cred. Abia acum realizez că am luat amuleta”, a spus chef Sautner.

În etapa battle-urilor, chef Sautner va avea un avantaj important cu care îi va pune în dificultate pe concurenții echipelor adverse.

Citește și: Chefi la cuțite, 17 martie 2026. Cine a câștigat al optulea joc de amuletă și prima bombă a sezonului 17