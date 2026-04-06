Chefi la cuțite | Sezonul 17. Desert tropical de succes pentru Sabina Sopterean: ”A fost exact pentru inima mea!”

Episodul 15 al sezonului 17 Chefi la cuțite, din 6 aprilie 2026. Sabina Sopterean, 34 de ani, din Târgu Mureș, cofetar și antreprenor, a impresionat juriul cu un coconut tropical mousse fresh și plin de savoare. Concurenta a declarat că își dorește ca desertul ei să-i transporte pe chefi într-o atmosferă exotică. Preparatul a fost apreciat în mod deosebit, iar chef Alexandru Sautner a spus că „a fost exact pentru inima mea”, oferindu-i 4 cuțite.

Luni, 06.04.2026, 20:43