Cum arată mama lui Răducu Mazăre. Imagini rare cu Ianina Petcu. Cum s-au filmat cei doi pe litoral

Radu Mazăre Jr. a atras atenția în mediul online, după ce a postat un clip filmat în timpul minivacanței de 1 Mai, petrecută pe litoralul românesc, în care a fost surprinsă și mama sa, Ianina Petcu.

Răducu Mazăre s-a distrat în mai multe cluburi frecventate în această perioadă de numeroși turiști, atmosfera fiind una tipică debutului de sezon estival, cu muzică, dans și evenimente care se desfășoară până în zorii zilei.

Printre persoanele aflate alături de el s-a numărat și mama sa, Ianina Petcu. Apariția acesteia a atras atenția urmăritorilor de pe Instagram.

Cum arată mama lui Radu Mazăre Jr.

Fiul fostului primar al Constanței a petrecut până dimineața în cluburile de fițe de pe litoral. Printre persoanele care l-au însoțit se numără și mama sa, Ianina Petcu. Cu această ocazie, Răducu Mazăre a postat și un clip inedit cu cea care i-a dat viață.

Cei doi au fost surprinși în mijlocul distracției, iar imaginile au ajuns virale în mediul online. Radu Mazăre Jr. și mama sa au o relație strânsă, iar acest lucru se poate observa și din videoclipul postat pe Instagram.

Potrivit Cancan, Ianina Petcu, mama lui Răducu Mazăre, este o femeie plină de viață, cu o carieră impresionantă. Fosta parteneră a lui Radu Mazăre este creatoare de modă și realizează cămăși bărbătești și papioane. Ianina Petcu și-a promovat, adesea, afacerea cu ajutorul fiului ei.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat fiul lui Radu Mazăre

Răducu Mazăre, fiul lui Radu Mazăre, s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Tânărul a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut atunci când medicii i-au găsit un chist la ficat.

„Cel mai greu moment prin care am trecut a fost atunci când am aflat că am chist hidatic și trebuie să îmi extirpe lobul stâng al ficatului.

În rest, am trecut prin multe momente dificile, cum a fost moartea bunicii mele, arestarea tatălui meu și altele. Atunci când vine vorba de sănătatea celor apropiați și mai ales proprie, orice pare doar o glumă. Consider oricum, că ce nu te doboară, te întărește. Din păcate, doar așa putem evolua ca indivizi și deveni mai puternici”, a dezvăluit fiul lui Radu Mazăre, potrivit fanatik.ro.

Singura soluție pentru a scăpa de problemele de sănătate a fost intervenția chirurgicală. Așadar, Răducu Mazăre nu a stat prea mult pe gânduri și a trecut printr-o operație la doar două săptămâni de la punerea diagosticului.

Tânărul a decis să apeleze la ajutorul medicilor de la Spitalul Fundeni. Operația a durat cinci ore și s-a aflat sub supravegherea specialiștilor timp de o săptămână.

„Am avut un parazit la ficat, m-am operat și acum am mai puțin ficat. Aveam un chist de 12 centimetri. Intervenția a avut loc la Spitalul Fundeni. Nu am avut deloc simptome. L-am descoperit la un control de rutină. După ce l-am depistat, am fost pe masă, la cuțit, la două săptămâni distanță. La cuțit, căci operația nu s-a putut face laparascopic. Era prea mare chistul. Mulțumesc lui Dumnezeu că l-am descoperit la timp, căci putea să crească în mine, să se spargă și să nu mai facem acum acest interviu.

Am ales un spital de stat, pentru că am mers după doctori, nu după confort, cu toate că și acolo au fost condiții decente. Operația a durat cinci ore și am stat o săptămână în spital”, a mai povestit fiul fostului primar al Constanței, potrivit sursei citate mai sus.