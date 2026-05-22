Survivor 2026 liveblog, săptămâna 20. Concurenții se luptă diseară pentru Imunitate, dar nu bănuiesc ce îi așteaptă

Concurenții din Republica Dominicană au parte de o nouă săptămână intensă la Survivor România 2026. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Survivor 2026 liveblog, 23 mai 2026

11:00

Recompensele contează, fac diferența și aduc starea de bine. Unele dintre ele permit ieșirea din trib, ba chiar și din locația care le-a devenit casă și revenirea în civilizație. Indiferent de ceea ce se află la capătul jocului, motivația concurenților este mereu la cele mai înalte cote.

Aseară, fiecare dintre cei 10 a demonstrat acest lucru, însă lupta vitală se dă în doar câteva ore, când Survivor revine, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Andreea Munteanu și Maria Dumitru au fost finalistele jocului pentru rolul de Căpitani și au avut dreptul de a-și forma echipele. Andreea i-a ales pe Gabi, Gigi, Bianca Stoica și Bianca Giurcanu, iar formula s-a dovedit a fi una perfectă – câștigând cu un convingător scor de 10 la 3.

După victorie, a venit și vremea celebrării – hrană, mers în club și o seară departe de camp. Iar toate aceste activități se vor resimți, atunci când va veni dimineața și oboseala va fi mare:

„E liniștea dinaintea furtunii”, va puncta Bianca Giurcanu.

Survivor 2026 liveblog, 22 mai 2026

23:30

Concurenții care au câștigat recompensa s-au bucurat de o noapte de neuitat la Coco Bongo. Urmează o nouă etapă plină de suspans la Survivor România 2026.

22:30

Deși diferența de punctaj a fost vizibilă pe parcurs, echipa Mariei nu și-a pierdut speranța.

Scorul final a fost 9 la 3 pentru echipa Andreei, însă punctul decisiv s-a dat între Cristian și Gigi. Chiar dacă Gigi a început mai greu proba, acesta a reușit să recupereze pe parcurs și să aducă punctul decisiv pentru echipa sa.

22:00

După jocul căpitanilor, concurenții de la Survivor au fost împărțiți în două echipe și s-au duelat pentru o recompensă spectaculoasă.

21:00

O nouă săptămână intensă la „Survivor România” aduce jocul căpitanilor și probe de echilibru dificile. Andreea devine câștigătoarea jocului de recompensă, după o confruntare strânsă cu Maria.

20:30

A început o nouă ediție Survivor România 2026! Află ce se întâmplă în această seară cu concurenții tăi preferați.

17:00

Miza din această seară este uriașă pentru concurenți. Toți își doresc să obțină recompensa.

14:00

Cine se va impune și va avea dreptul să-și facă echipa? Cine va câștiga și ce recompensă de excepție vor obține?

Singur împotriva tuturor, după cum se simte, Lucian se va gândi și el doar la victorie: ”chiar dacă nimeni nu mă susține, vreau să merg cât mai departe în acest concurs”.

13:00

În ciuda tristeții și a discuțiilor, cei 10 nu vor avea nicio pauză! Diseară se vor întoarce pe traseu pentru jocul de căpitan, dar și pentru cel de recompensă! ”Evident că-mi doresc să fac parte din echipa câștigătoare”, va spune Ramona, înainte de a pleca spre întâlnirea cu Adi Vasile.

11:00

După ce Lucian a scăpat din nou de eliminare și l-a trimis acasă pe Aris Eram, discuțiile vor continua să aplaneze în interiorul tribului. ”Mă simt foarte bine și pregătit pentru o nouă zi și un nou joc. Am avut unul dintre cele mai grele dueluri de până acum”, va comenta antrenorul sportiv care a câștigat al șaselea Duel la rând.

10:00

Au vrut să-și depășească limitele, să demonstreze că pot rezista în orice condiții și că pot depăși orice provocare. Au trecut de Unificare și acum au rămas doar zece în lupta pentru titlul suprem și marele premiu. Curajoșii care continuă drumul spre finala acestui sezon trăiesc la maximum fiecare zi rămasă din show.

09:00

Au trecut mai bine de patru luni de când s-a dat startul celei mai puternice competiții, singura în care luptele pentru hrană și recompensă se dau pe traseu, în care nu poți alege cu cine faci echipă și în care limitele sunt depășite constant.