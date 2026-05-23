Andreea Marin, așa cum rar ți-e dat să o vezi! Vedeta a îmbrăcat o salopetă mulată și s-a afișat fără machiaj

Andreea Marin s-a filmat într-o ipostază rară. Vedeta a îmbrăcat o salopetă neagră mulată și s-a afișat fără machiaj pe rețelele de socializare.

Andreea Marin continuă să fie un exemplu de echilibru și eleganță, demonstrând că iubirea de sine nu vine doar din felul în care arăți, ci și din cum te simți. De-a lungul anilor, vedeta și-a construit o comunitate numeroasă de femei, cărora le oferă sfaturi despre stil de viață și încredere în sine.

Recent, Andreea Marin s-a filmat într-o ipostază rară: îmbrăcată într-o salopetă mulată, fără machiaj, transmițând un mesaj puternic urmăritoarelor sale.

Citește și: Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu

Cum arată Andreea Marin în salopetă mulată la 51 de ani: „Mă simt mai femeie decât oricând”

Articolul continuă după reclamă

Andreea Marin este apreciată pentru naturalețea pe care o transmite. Într-o perioadă în care presiunea socială este tot mai mare, vedeta încurajează acceptarea de sine și grija pentru propria persoană.

Pentru ea, feminitatea și frumusețea nu țin doar de aparențe, ci din armonia dintre corp și minte. Prin exemplul personal, arată că echilibrul și încrederea se construiesc în timp, prin atenție acordată propriei stări.

„Nu ai nevoie de niciun strop de machiaj ca să te simți Femeie. Nici de o vârstă anume. La 51, mă simt mai femeie decât oricând. Nu ai nevoie de haină fără cusur, de o bijuterie scumpă, de etichete cu nume sonore. Nu ai nevoie să fii perfectă ca să te simți perfectă pentru cei care te prețuiesc și sunt inima ta. Ai nevoie să fii blândă cu tine, să te împaci cu limitele tale și să știi să te bucuri de ceea ce ai realizat. Fii înțeleaptă – fiecare rid e un semn al zâmbetelor tale răspândite în timp. Ai nevoie să înveți să te iubești și pe tine, știind că dăruiești atâta iubire celor din jur”, a declarat Andreea Marin pe contul personal de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini splendide cu vila de la munte a vedetei: „Terapie curată”

Andreea Marin a slăbit 20 de kilograme și a ajuns la greutatea din liceu

Andreea Marin a slăbit 20 de kilograme în anul 2023, ajungând la greutatea pe care o avea în liceu. Dorința de a da jos atât de multe kilograme nu a venit pentru că și-a dorit să își contureze silueta, ci pentru că medicul cardiolog i-a recomandat să slăbească.

„S-a întâmplat ceva cu mine, într-adevăr. Acum un an. În timpul muncii, am căzut pe stradă. Pur și simplu, în timpul filmărilor. A venit salvarea rapid, colegul cu care filmam s-a alertat, am fost dusă rapid la spital, iar acolo medicii m-au pus pe picioare. Astfel de episoade, cu perfuzii, am avut din plin în anii în care, de exemplu, făceam televiziune și în care munceam de luni până duminică, zile și nopți. Era o presiune a directului, nu exista să nu-ți iasă ceva, nu puteai să repari. Era în direct, se vedea. Nu exista să schimbi ceva, să repari săptămâna viitoare. Nu, totul trebuia să fie perfect. Medicii m-au pus pe picioare în momentul acela, după care m-am întors, pentru că am observat că nu respir bine”, a dezvăluit Andreea Marin, citată de digifm.ro.

Andreea Marin a detaliat și simptomele cu care se confrunta.

„Nu în timpul zilei când sunt în vervă, când sunt agitată, ci seara, la sfârșitul zilei. Seara, când voiam să mă pun să adorm. Era o senzație foarte neplăcută, care mă dusese la anxietate, la atacuri de panică. Ca să vă închipuiți, vă spun că era o senzație ca aceea de înec, când simți că nu mai ai aer fiind sub apă (...) M-am gândit la probleme de inimă, pentru că în familie am un astfel de istoric, tatăl meu a murit de infarct și am ajuns la un cardiolog foarte bun care mi-a spus: <<Știți, noi ne-am întâlnit acum 20 de ani>> Și, acum 20 de ani, zice el, în timp ce mă duce pe un hol și mă suie pe un cântar din ăla cu greutăți ca pe timpuri, îmi spune: <<Acum 20 de ani aveați 20 de kilograme în minus>>

M-am urcat pe cântar, am făcut un calcul și mi-am dat seama că avea dreptate. În 20 de ani luasem 19 kilograme. Fiind înaltă, nu-ți dai seama, nu ți se pare o dramă. Crede-mă că mi-a picat fața, nu mi-am dat seama că poate fi o diferență atât de mare. Medicul mi-a spus: <<sport, dietă... >> (...) Mi-a spus că nu am nimic la inimă, am făcut niște teste și m-a făcut să înțeleg că corpul meu are o toleranță. M-am apucat de dietă, am slăbit cinci kilograme în prima lună, iar apoi, într-un an, am dat jos alte 15 kilograme. Am greutatea din liceu”, a dezvăluit fosta prezentatoare TV, potrivit sursei citate mai sus.